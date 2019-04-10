Общий рисунок торгов рубля пока не меняется - РФПИ

"Общий рисунок торгов пока не меняется. С одной стороны, интерес иностранных инвесторов к рублю и российским активам остается высоким из-за сильных фундаментальных показателей, снижения инфляции и улучшения перспектив относительно нисходящей траектории ключевой ставки ЦБ, а также явного снижения чувствительности рынка к новостям из-за океана по новым ограничительным мерам против России. С другой стороны, явным остается и спрос на валюту со стороны локальных участников, которые могут сохранять более осторожный подход в отношении ключевых рисков и предпочитать защитные стратегии. Данные по платежному балансу в 1К19 явного оттенка не несут. С одной стороны, его стабильность при текущем курсе рубля указывает на относительную равновесность курса в текущих условиях. С другой стороны, высокая роль притока портфельного капитала в гособлигации и ожидаемое ухудшение профицита текущего счета с поправкой на покупки валюты для Минфина способны повысить чувствительность рубля к новостному фону извне и ситуации в мире. Сегодня же ждем 64,50-65/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.