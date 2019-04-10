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10 апреля 2019 года 11:32
Рубль имеет сильные драйверы развития - Локо Банк
"Рубль имеет сильные драйверы развития, которые позволяют ему на какое-то время пробить черту в 65 к доллару и вырасти ещё сильнее, хотя особых аппетитов к рисковым активам сейчас на рынке не наблюдается. Нефть продолжает рост, что и укрепляет рубль, - сейчас Brent торгуется на $71, что происходит благодаря ОПЕК+, которые все ещё сдерживают возможное наращивание объемов нефтедобычи. Евро все ещё под давлением, однако благодаря отсрочке решения по Brexit и благоприятным экономическим данным снижается не так активно, как доллар по отношению к рублю. На международном рынке снова появился интерес к золоту - это также говорит в пользу утраты аппетита к рисковым активам; на фоне нефти также подросли канадский доллар и норвежская крона. Макростатистически все также важны переговоры между КНР и США, которые, хотя и затянулись, все ещё воспринимаются как позитивный рыночный фон, возможное возобновление наращивания темпов нефтедобычи со стороны России во второй половине года, а также краткосрочные перспективы на дальнейший рост валют развивающихся рынков и рубля в том числе", - обращает внимание заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.
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10 апреля 2019 года 17:38
"ГТЛК, крупнейшая лизинговая компания России, впервые за два года размещает шестилетние евробонды в долларах США, - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capita Искандер Луцко. - Текущий индикатив - 6,375 - 6,5%. Таким образом, премия к кривой составляет 0,47 - 0,65 б.п., что делает бумаги... читать дальше
.10 апреля 2019 года 14:53
"В среду нефтяные котировки прибавляют 0,21%, вплотную приблизившись к уровню $71. Сегодня внимание игроков традиционно будет сосредоточено на данных от Минэнерго США, которые могут стать определяющими для цены барреля нефти до конца текущей недели. Сейчас "быки" могут предпринять очередную... читать дальше
.10 апреля 2019 года 12:56
На финансовых рынках во вторник снова активизировался уход от риска, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по глобальному экономическому росту, а торговое противостояние между США и Европой... читать дальше
.10 апреля 2019 года 12:26
Результаты заседания по монетарной политике и пресс-конференция зачастую вызывают резкий всплеск волатильности EUR/USD - FxPro
"Пара EUR/USD поднималась вчера до 1,1280, но отступила в конце дня к 1,1260, "затаившись" перед важными новостями от ЕЦБ и ФРС. Результаты заседания по монетарной политике и последующая пресс-конференция Драги зачастую вызывают резкий всплеск волатильности по EUR/USD. Потенциально протоколы ФРС... читать дальше
.10 апреля 2019 года 12:15
"Во вторник цены на нефть обновили максимальные уровни за 5 месяцев, после чего откатились под отметку $70 на фоне появившихся угроз Дональда Трампа ввести новые пошлины против ЕС, а также снижения прогноза МВФ по росту мирового ВВП в 2019 с ожидавшихся в начале года 3,5% до 3,3%, - комментирует... читать дальше
.10 апреля 2019 года 11:14
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют умеренный рост. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $70.8 bbl, WTI - $64.3/bbl. Положительно на нефтяные контракты продолжает влиять действующая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Напомним, что текущая сделка истекает в июне, и... читать дальше
.10 апреля 2019 года 10:21
Цены на нефть во вторник переписали максимальные значения 2019 г., однако ближе к закрытию сессии котировки ушли на отрицательную территорию, напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. Настроения участников рынка начали ухудшаться после того после... читать дальше
.10 апреля 2019 года 10:05
"Нефть остается в коридоре 70-73 долл./барр. Минэнерго США (по сравнению с мартовским обзором) повысил прогноз по ценам на нефть в этом году на 2,37 долл./барр. - до 65,15 долл./барр. Brent, и по добыче - на 90 тыс. барр./день - до 12,39 млн барр./день. Последнее несколько "остудило пыл"... читать дальше
.10 апреля 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы во вторник снизились примерно на 0,6%. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижается. Цены на нефть эталонных марок в среду перешли к слабому росту. читать дальше
.10 апреля 2019 года 09:23
Минэнерго США в своем ежемесячном обзоре повысило прогноз по средней цене марки Brent в 2019 г. с $62,78 до $65,15 за баррель. При этом ведомство отмечает продолжение роста добычи в США - за март среднесуточные объемы увеличились на 300 тыс. баррелей - до 12,1 млн. Сейчас это в меньшей степени... читать дальше
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