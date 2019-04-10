Рубль имеет сильные драйверы развития - Локо Банк

"Рубль имеет сильные драйверы развития, которые позволяют ему на какое-то время пробить черту в 65 к доллару и вырасти ещё сильнее, хотя особых аппетитов к рисковым активам сейчас на рынке не наблюдается. Нефть продолжает рост, что и укрепляет рубль, - сейчас Brent торгуется на $71, что происходит благодаря ОПЕК+, которые все ещё сдерживают возможное наращивание объемов нефтедобычи. Евро все ещё под давлением, однако благодаря отсрочке решения по Brexit и благоприятным экономическим данным снижается не так активно, как доллар по отношению к рублю. На международном рынке снова появился интерес к золоту - это также говорит в пользу утраты аппетита к рисковым активам; на фоне нефти также подросли канадский доллар и норвежская крона. Макростатистически все также важны переговоры между КНР и США, которые, хотя и затянулись, все ещё воспринимаются как позитивный рыночный фон, возможное возобновление наращивания темпов нефтедобычи со стороны России во второй половине года, а также краткосрочные перспективы на дальнейший рост валют развивающихся рынков и рубля в том числе", - обращает внимание заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.