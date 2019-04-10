Нефтяной рынок в ожидании ежемесячного отчета ОПЕК - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют умеренный рост. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $70.8 bbl, WTI - $64.3/bbl. Положительно на нефтяные контракты продолжает влиять действующая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Напомним, что текущая сделка истекает в июне, и 19 мая пройдёт министерская встреча ОПЕК+, в ходе которой министры обсудят, стоит ли продлевать сделку до конца текущего года. Отметим, что вчера глава Минэнерго РФ А. Новак сообщил, что необходимость в сделке может исчезнуть, если на нефтяном рынке возникнет неудовлетворенность спроса. Это несколько снизило оптимизм участников рынка в отношении перспектив "черного золота". Вчера также были опубликованы данные по запасам нефти от API, которые указали на рост запасов сырья в Штатах на 4 mb. Сегодня участники рынка будут ждать официальную статистику по коммерческим запасам нефти в США от американского Минэнерго. Кроме того, сегодня в 14.00 (мск) будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК о состоянии рынка нефти, анализируя который участники рынка попытаются оценить эффективность действующей сделки ОПЕК+", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".