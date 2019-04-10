Предстоящие аукционы ОФЗ окажут поддержку рублю - "Нордеа Банк"

"Сегодня в фокусе российского валютного рынка размещения ОФЗ, которые, вероятно, окажутся успешными с учётом публикации весьма умеренной динамики инфляции по итогам марта. Спрос со стороны нерезидентов может оказать поддержку российской валюте. Вечерняя публикация протокола мартовского заседания ФРС может восприниматься как фактор риска. Напомним, что ФРС весьма резко изменила свою риторику на данном заседании, пообещав приостановить сокращение баланса к октябрю и отказавшись от ещё одного повышения ставки в 2019 году. Взгляд ФРС на состояние американской экономики мог заметно ухудшиться, чтобы столь резкая смена риторики была оправдана. Если это так, то на рынок могут вернуться опасения замедления американской экономики, чреватые ростом негативных настроений в отношении рисковых активов. Предстоящее сегодня заседание ЕЦБ вряд ли преподнесёт существенные сюрпризы, поэтому мы не ожидаем резких движений в паре EUR/RUB по итогам заседания. Как итог, рубль может попытаться продолжить укрепление в течение дня до публикации протокола ФРС, способного переломить эту тенденцию", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".