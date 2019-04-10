.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Предстоящие аукционы ОФЗ окажут поддержку рублю - "Нордеа Банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 апреля 2019 года 10:57
Предстоящие аукционы ОФЗ окажут поддержку рублю - "Нордеа Банк"
"Сегодня в фокусе российского валютного рынка размещения ОФЗ, которые, вероятно, окажутся успешными с учётом публикации весьма умеренной динамики инфляции по итогам марта. Спрос со стороны нерезидентов может оказать поддержку российской валюте. Вечерняя публикация протокола мартовского заседания ФРС может восприниматься как фактор риска. Напомним, что ФРС весьма резко изменила свою риторику на данном заседании, пообещав приостановить сокращение баланса к октябрю и отказавшись от ещё одного повышения ставки в 2019 году. Взгляд ФРС на состояние американской экономики мог заметно ухудшиться, чтобы столь резкая смена риторики была оправдана. Если это так, то на рынок могут вернуться опасения замедления американской экономики, чреватые ростом негативных настроений в отношении рисковых активов. Предстоящее сегодня заседание ЕЦБ вряд ли преподнесёт существенные сюрпризы, поэтому мы не ожидаем резких движений в паре EUR/RUB по итогам заседания. Как итог, рубль может попытаться продолжить укрепление в течение дня до публикации протокола ФРС, способного переломить эту тенденцию", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
.
10 апреля 2019 года 17:38
"ГТЛК, крупнейшая лизинговая компания России, впервые за два года размещает шестилетние евробонды в долларах США, - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capita Искандер Луцко. - Текущий индикатив - 6,375 - 6,5%. Таким образом, премия к кривой составляет 0,47 - 0,65 б.п., что делает бумаги... читать дальше
.10 апреля 2019 года 14:53
"В среду нефтяные котировки прибавляют 0,21%, вплотную приблизившись к уровню $71. Сегодня внимание игроков традиционно будет сосредоточено на данных от Минэнерго США, которые могут стать определяющими для цены барреля нефти до конца текущей недели. Сейчас "быки" могут предпринять очередную... читать дальше
.10 апреля 2019 года 12:56
На финансовых рынках во вторник снова активизировался уход от риска, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по глобальному экономическому росту, а торговое противостояние между США и Европой... читать дальше
.10 апреля 2019 года 12:26
Результаты заседания по монетарной политике и пресс-конференция зачастую вызывают резкий всплеск волатильности EUR/USD - FxPro
"Пара EUR/USD поднималась вчера до 1,1280, но отступила в конце дня к 1,1260, "затаившись" перед важными новостями от ЕЦБ и ФРС. Результаты заседания по монетарной политике и последующая пресс-конференция Драги зачастую вызывают резкий всплеск волатильности по EUR/USD. Потенциально протоколы ФРС... читать дальше
.10 апреля 2019 года 12:15
"Во вторник цены на нефть обновили максимальные уровни за 5 месяцев, после чего откатились под отметку $70 на фоне появившихся угроз Дональда Трампа ввести новые пошлины против ЕС, а также снижения прогноза МВФ по росту мирового ВВП в 2019 с ожидавшихся в начале года 3,5% до 3,3%, - комментирует... читать дальше
.10 апреля 2019 года 11:14
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют умеренный рост. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $70.8 bbl, WTI - $64.3/bbl. Положительно на нефтяные контракты продолжает влиять действующая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Напомним, что текущая сделка истекает в июне, и... читать дальше
.10 апреля 2019 года 10:21
Цены на нефть во вторник переписали максимальные значения 2019 г., однако ближе к закрытию сессии котировки ушли на отрицательную территорию, напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. Настроения участников рынка начали ухудшаться после того после... читать дальше
.10 апреля 2019 года 10:05
"Нефть остается в коридоре 70-73 долл./барр. Минэнерго США (по сравнению с мартовским обзором) повысил прогноз по ценам на нефть в этом году на 2,37 долл./барр. - до 65,15 долл./барр. Brent, и по добыче - на 90 тыс. барр./день - до 12,39 млн барр./день. Последнее несколько "остудило пыл"... читать дальше
.10 апреля 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы во вторник снизились примерно на 0,6%. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижается. Цены на нефть эталонных марок в среду перешли к слабому росту. читать дальше
.10 апреля 2019 года 09:23
Минэнерго США в своем ежемесячном обзоре повысило прогноз по средней цене марки Brent в 2019 г. с $62,78 до $65,15 за баррель. При этом ведомство отмечает продолжение роста добычи в США - за март среднесуточные объемы увеличились на 300 тыс. баррелей - до 12,1 млн. Сейчас это в меньшей степени... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.