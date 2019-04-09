Возросший спрос на российские гособлигации обеспечивает дополнительную поддержку рублю - БКС

"В начале торгов рубль продолжал устойчиво дорожать, переписывая недельные максимумы по отношению к доллару и евро. Данной тенденции способствовал благоприятный внешний фон: позитивная динамика наблюдалась на валютных рынках развивающихся стран, а нефтяные цены торговались вблизи новых пятимесячных вершин. Однако затем нефть начала сдавать позиции, ускорив снижение во второй половине наших торгов. В результате рубль растерял почти все дневные достижения, торгуясь в конце основной сессии в небольшом плюсе к валютной корзине. Тем не менее, снизившиеся санкционные риски возродили большой интерес к российским долговым бумагам. В результате индекс гособлигаций RGBI во вторник активно повышался третью сессию подряд, переписав недельную вершину. Это свидетельствует о возвращении инвесторов в ОФЗ, имеющих относительно высокую доходность на фоне мировых аналогов. Таким образом, возросший спрос на российские гособлигации обеспечивает дополнительную поддержку рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.