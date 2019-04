Возросший спрос на российские гособлигации обеспечивает дополнительную поддержку рублю - БКС

.

.

.

.

Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что рынок выглядит перегретым, и следует ожидать коррекции ближе к концу месяца (sell in May and go away) в связи с тем, что договоренности между США и Китаем будут достигнуты в конце апреля, и итоговой договор может разочаровать... читать дальше