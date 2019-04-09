Кроме усиления "аппетита инвесторов к риску" ключевым драйвером для укрепления рубля остаются цены на нефть - ИК "Велес Капитал"

"Во вторник днем доллар торговался в красной зоне на площадках EM и в парах с основными валютами. На внутреннем рынке рубль во второй половине дня укреплялся на 0,3% в паре с американской валютой и чуть меньше (0,2%) в паре с евро, так как единая европейская валюта на форекс к этому моменту прибавляла около 0,15% в паре с USD. Со вчерашнего вечера рубль удерживает доллар ниже 65 руб. и во вторник днем обновил очередной максимум с 29 марта, укрепившись на максимуме до 64,64. Помимо общего усиления "аппетита инвесторов к риску" на глобальных площадках ключевым драйвером для укрепления рубля остаются цены на нефть. Поддерживаемые сочетаем целого ряда факторов (эскалация конфликта в Ливии, санкции США против Ирана и Венесуэлы, сокращение поставок странами ОПЕК) нефтяные котировки марки Brent обновили во вторник днем очередной максимум с первой половины ноября 2018 г. и пока закрепились выше 71 доллара за баррель. С начала текущего года Brent прибавила в стоимости порядка трети, а за последний месяц - более 8%. Весьма вероятно, что публикация протоколов FOMC в среду вечером может усилить глобальные распродажи американской валюты, что транслируется на внутреннем рынке в продвижение рубля в диапазон 64-64,5 или даже повторение мартовских максимумов. Однако в дальнейшем мы ожидаем коррекции доллара вверх на всех площадках как в силу его привлекательных уровней на рынках EM после ослабления с конца марта, так и всех сохраняющихся рисков для инвесторов (Brexit, торговые споры), а также вероятного снижения евро после очередного заседания ЕЦБ", - комментирует ситуацию начальник отдела анализов банков и денежного рынка Юрий Кравченко.