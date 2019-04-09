Минфин будет стремиться разместить ОФЗ в объеме более 70 млрд руб. с премией до 4 б.п. ко вторичному рынку - Промсвязьбанк

"В последние три торговых дня спрос на российские облигации заметно вырос. Доходность 5-летних ОФЗ снизилась до 7,99% (-14 б.п.) годовых, 10-летних - до 8,32% (-9 б.п.). Оптимизм инвесторов в отношении ОФЗ подпитывает рост цен на нефть выше 70 долларов за баррель Brent, новости о снижение энтузиазма конгрессменов США в отношении новых санкций, а также восстановление спроса глобальных инвесторов на облигации развивающихся стран после некоторой коррекции в конце марта и первых числах апреля. Ожидания рынка относительно возможности возвращения ФРС к стимулирующей монетарной политике за последнюю неделю немного снизились, но все еще остаются сильными. Вероятность снижения ставки ФРС в январе 2020 года рынок оценивает в 65%. Прогнозы по снижению долларовых ставок и укрепление рубля делают ОФЗ интересными для покупки глобальными инвесторами. Среди локальных факторов, стимулирующих спрос на ОФЗ, мы отмечаем замедление инфляции, ожидания по снижению ключевой ставки Банком России уже в 2019 г., структурный профицит ликвидности в банковской системе в размере 3,2 трлн руб. Минфин РФ завтра на аукционах предложит гособлигации с более длинным сроком обращения, чем на прошлой неделе. К размещению заявлены ОФЗ 26224 (погашение 23.05.2029) и ОФЗ 26227 (погашение 17.07.2024). План Минфина на II квартал предполагает размещение ОФЗ на 600 млрд руб. Для выполнения плана еженедельно необходимо продавать гособлигации в среднем на 55 млрд руб. Мы ожидаем, что в условиях улучшения рыночной конъюнктуры Минфин будет стремиться разместить ОФЗ в объеме более 70 млрд руб. с премией до 4 б.п. ко вторичному рынку", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.