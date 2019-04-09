Российский рынок акций пока ориентируется на нефть, но учитывает настроения на остальных фондовых площадках - УК "Райффайзен Капитал"

"Начало апреля для российского рынка выдалось позитивным. С 29 марта по 8 апреля индекс МосБиржи прибавил 2,6% (до 2560 пунктов) и сегодня продолжает расти. Основную поддержку рынку оказала дорожающая нефть: за неделю марка Brent выросла в цене на 5,1% (до $71 за баррель). Таких значений не было с ноября 2018 года. Дополнительно оптимизма игрокам добавляет факт отсутствия прогресса с продвижением в американском Конгрессе законопроектов об очередных санкциях, а также заявления одного из авторов законопроектов об "усталости от санкций". По-видимому, такие слова дают инвесторам надежду на то, что давление на российский рынок все же может ослабеть. А с учетом того, что российский рынок стоит в два раза дешевле, чем индекс развивающихся стран, при этом обеспечивая в два раза большую дивидендную доходность (средняя дивидендная доходность MSCI Emerging Market - 3%, а MSCI Russia - 6,4%), можно говорить о сохраняющейся привлекательности российских активов. Также позитива рынку добавляет хорошая статистика по США, которая позволила рынку практически полностью отыграть падение конца прошлого года, а индексу S&P500 вновь приблизиться к максимуму, а также общий позитивный настрой на развивающихся рынках. Нефть реагирует на скоординированные действия ОПЕК по сокращению добычи, проблемы в Венесуэле, новости о военных столкновениях в Ливии, а также потенциальное окончание отсрочки по американским санкциям на Иран, которое в мае может потенциально снизить предложения сырья на рынке. В целом I квартал стал для нефти лучшим за последние 10 лет: с начала года "черное золото" подорожало почти на 30%. На рынках по-прежнему царит оптимизм. Публикуемая статистика свидетельствует о том, что опасения надвигающейся рецессии в США были преждевременными и излишне пессимистичными. В ближайшее время внимание инвесторов будет сосредоточено на квартальной финансовой отчетности американских компаний, в частности, на прогнозах по прибыли. При сохранении текущих прогнозов рынок продолжит расти, при негативной динамке прогнозов, напротив, может умеренно скорректироваться. Российский рынок акций пока ориентируется на нефть, но учитывает настроения на остальных фондовых площадках", - комментирует ситуацию начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин.