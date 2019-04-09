Эскалация событий в Ливии привела к росту цен на нефть выше 70 долл. США за баррель - Julius Baer

"После медленного приближения к психологически важному уровню в 70 долл. США за баррель, цены на нефть наконец преодолели его в прошлую пятницу, - комментирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Недавняя эскалация событий в Ливии усилила опасения сокращения предложения. После низких значений в конце прошлого года котировки нефти показали значительное восстановление, в основном благодаря снижению пессимистичных настроений на рынке. События в Ливии усугубили в целом неустойчивую ситуацию на стороне предложения, связанную со снижением производства в Венесуэле и американскими санкциями против Ирана. Однако, конфликт представляет ограниченные риски для поставок. Большая часть нефтяной инфраструктуры в Ливии находится на западе страны далеко от Триполи, где происходят основные события. Производство нефти в Ливии и ее экспорт в последнее время показывали рост. Мы по-прежнему считаем, что цены на нефть вряд ли долгое время продержатся выше 70 долл. США за баррель, в основном из-за топливной инфляции".

На пути роста нефтяных котировок, по мнению эксперта Julius Baer, стоят несколько препятствий. Администрация Дональда Трампа, вероятнее всего, активизируется в социальных сетях, обвиняя в высоких ценах на топливо нефтяные державы, которые снижают производство. Россия уже заявила о готовности нарастить производство нефти начиная с июня. Действие исключений из американских санкций против Ирана, предоставленных покупателям иранской нефти, может быть продлено правительством США, что также снизит опасения по поводу сокращения предложения и может привести к снижению цен на нефть. Цены на топливо остаются высокими на развивающихся рынках, где значение имеют не только высокие цены на нефть, но и слабые местные валюты, и любой дальнейший рост котировок может снизить спрос. Наконец, рост котировок снова привел к активизации добычи сланцевой нефти.

"Настроения на рынке становятся все более бычьими, однако ряд факторов могут предотвратить длительное ралли на рынке нефти. Мы сохраняем нейтральную позицию и ожидаем, что цены на нефть продолжат колебаться в рамках диапазона, определенного себестоимостью производства сланцевой нефти и инфляцией топливных цен", - заключает Норберт Рюкер.