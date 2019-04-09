.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Эскалация событий в Ливии привела к росту цен на нефть выше 70 долл. США за баррель - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 апреля 2019 года 17:10
Эскалация событий в Ливии привела к росту цен на нефть выше 70 долл. США за баррель - Julius Baer
"После медленного приближения к психологически важному уровню в 70 долл. США за баррель, цены на нефть наконец преодолели его в прошлую пятницу, - комментирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Недавняя эскалация событий в Ливии усилила опасения сокращения предложения. После низких значений в конце прошлого года котировки нефти показали значительное восстановление, в основном благодаря снижению пессимистичных настроений на рынке. События в Ливии усугубили в целом неустойчивую ситуацию на стороне предложения, связанную со снижением производства в Венесуэле и американскими санкциями против Ирана. Однако, конфликт представляет ограниченные риски для поставок. Большая часть нефтяной инфраструктуры в Ливии находится на западе страны далеко от Триполи, где происходят основные события. Производство нефти в Ливии и ее экспорт в последнее время показывали рост. Мы по-прежнему считаем, что цены на нефть вряд ли долгое время продержатся выше 70 долл. США за баррель, в основном из-за топливной инфляции". На пути роста нефтяных котировок, по мнению эксперта Julius Baer, стоят несколько препятствий. Администрация Дональда Трампа, вероятнее всего, активизируется в социальных сетях, обвиняя в высоких ценах на топливо нефтяные державы, которые снижают производство. Россия уже заявила о готовности нарастить производство нефти начиная с июня. Действие исключений из американских санкций против Ирана, предоставленных покупателям иранской нефти, может быть продлено правительством США, что также снизит опасения по поводу сокращения предложения и может привести к снижению цен на нефть. Цены на топливо остаются высокими на развивающихся рынках, где значение имеют не только высокие цены на нефть, но и слабые местные валюты, и любой дальнейший рост котировок может снизить спрос. Наконец, рост котировок снова привел к активизации добычи сланцевой нефти. "Настроения на рынке становятся все более бычьими, однако ряд факторов могут предотвратить длительное ралли на рынке нефти. Мы сохраняем нейтральную позицию и ожидаем, что цены на нефть продолжат колебаться в рамках диапазона, определенного себестоимостью производства сланцевой нефти и инфляцией топливных цен", - заключает Норберт Рюкер.
.
09 апреля 2019 года 16:48
Опубликованные на прошлой неделе индексы PMI по основным экономикам мира указывают на перспективы постепенного восстановления глобальной экономики, с прошлого лета оказавшейся под давлением циклического замедления, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В промышленном секторе... читать дальше
.09 апреля 2019 года 16:24
Нефтяные цены успешно закрепляются выше психологической отметки в 70$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что в ближайшей перспективе фундаментальный базис и геополитика сохранят в нефти значительный потенциал для роста. Подъем котировок энергоносителя, по оценкам... читать дальше
.09 апреля 2019 года 15:05
"Выходные не помогли биткоину прорваться выше $5300: уровня, который по теханализу стал пороговым для дальнейшего роста в сторону $6000, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Оптимисты считают, что раз BTC не провалился в пропасть за последние три дня, значит, все прекрасно и это... читать дальше
.09 апреля 2019 года 12:40
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что рынок выглядит перегретым, и следует ожидать коррекции ближе к концу месяца (sell in May and go away) в связи с тем, что договоренности между США и Китаем будут достигнуты в конце апреля, и итоговой договор может разочаровать... читать дальше
.09 апреля 2019 года 11:10
"Фьючерсы на Brent накануне превысили отметку в $71/bbl и в ходе утренних торгов вторника продолжают находиться на многомесячных максимумах. Поддержку нефтяным котировкам оказывают повышенный "аппетит" участников рынка к рисковым активам, а также эскалация вооруженного конфликта в Ливии, в... читать дальше
.09 апреля 2019 года 10:40
"Новая торговая неделя во фьючерсах Brent и WTI началась с роста и обновления максимальных значений с ноября прошлого года. После преодоления уровня $70, с технической точки зрения, по Brent открылся потенциал для движения к целевым ориентирам $72,5-72,7. А уже около этих уровней восходящий тренд... читать дальше
.09 апреля 2019 года 10:20
"Нефть продолжила расти в понедельник, обосновавшись в диапазоне 70-73 долл./барр. В фокусе находится эскалация военного конфликта в Ливии, где после атаки Ливийской национальной армии на правительство в Триполи возрос риск обострения гражданской войны. Добыча нефти в Ливии крайне нестабильна... читать дальше
.09 апреля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник. читать дальше
.08 апреля 2019 года 18:50
Закрепление индекса Мосбиржи на текущих уровнях переведет отметку 2550 пунктов в разряд поддержек - Промсвязьбанк
"В рамках торгов понедельника российскому рынку удалось выйти на новые исторические максимумы, несмотря на противоречивый внешний фон. Так, поддержку нашим активам оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 70 долларов за баррель. При... читать дальше
.08 апреля 2019 года 14:55
Цены на нефть будут устойчивы до тех пор, пока не начнется полномасштабное снижение на биржах США - ГК "ФИНАМ"
"В понедельник нефтяные котировки прибавляют 0,44%, торгуясь вблизи рубежа $71. Игроки предпочли проигнорировать данные от Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых в США выросло на 15 единиц. Позитивная статистика по рынку труда, сигнализирующая о здоровье американской экономики и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.