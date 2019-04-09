Глобальная экономика может начать восстановление во второй половине 2019 года - Julius Baer

Опубликованные на прошлой неделе индексы PMI по основным экономикам мира указывают на перспективы постепенного восстановления глобальной экономики, с прошлого лета оказавшейся под давлением циклического замедления, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В промышленном секторе развиваются три тенденции: англо-саксонские и скандинавские экономики показывают хорошие темпы роста, Центральная Европа и периферийные экономики Восточной Азии по-прежнему замедляются, в то время как Китай, который в основном и стал причиной замедления, показывает явные признаки прохождения дна.

"С другой стороны, в большинстве указанных экономик мы наблюдаем высокий внутренний спрос в сфере услуг, за исключением Франции и Великобритании, которые в настоящее время находятся под давлением протестов "желтых жилетов" и Brexit, соответственно, - указывает эксперт Julius Baer. - В целом, сектор услуг как правило не зависит от проблем в международной торговле, таким образом защищая от общей рецессии наиболее развитые экономики, которые могут почувствовать негативный эффект замедления в промышленном секторе. Экономика США, которая остается ключевым фактором для позитивной динамики глобального делового цикла, продолжает показывать устойчивый рост. По данным, опубликованным в прошлую пятницу, март стал 102-м месяцем подряд, когда создавались новые рабочие места. Был поставлен новый рекорд в виде 196 000 новых рабочих мест, в основном в секторе услуг, после исключительно низкого количества новых рабочих мест в феврале (33 000)".

Кроме того, в марте мы наблюдали инверсию спреда доходности между 3-месячными и 10-летними облигациями Казначейства США, которая исторически является надежным индикатором надвигающейся рецессии. "Однако, на настоящий момент у нас нет оснований считать недавнюю инверсию таким индикатором, поскольку она продолжалась всего пять дней ввиду резкого падения доходности по 10-летним бумагам (а не роста доходности по 3-месячным), - уверен Янвиллем Акет. - Эта инверсия тем временем уже развернулась благодаря повышению доходности по 10-летним бумагам. Если посмотреть на поведение кривой разницы в доходности 10-летних и 2-летних казначейских облигаций, то кривая она пока что лишь выровнялась, но не показывает инверсию. В целом, важно отметить, что до сих пор не произошло ужесточения кредитно-денежной политики США, а с прошлого декабря она на самом деле смягчилась. Ужесточение кредитно-денежной политики как правило считается предпосылкой для инверсии спреда доходности, что говорило о скором наступлении рецессии. В связи с этим мы рекомендуем не придавать большого значения мартовской инверсии. Особенности текущей кривой доходности могут оказаться позитивным фактором для рынков ценных бумаг. Статистические данные по США с 1950 года показывают, что в среднем рынки ценных бумаг достигают пика через четыре-пять месяцев после инверсии спреда доходности под влиянием ограничительной монетарной политики и возникших опасений рецессии. Рецессия начинается только через 6-8 месяцев".