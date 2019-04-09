Геополитика еще подогреет нефтяные цены - БКС

Нефтяные цены успешно закрепляются выше психологической отметки в 70$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что в ближайшей перспективе фундаментальный базис и геополитика сохранят в нефти значительный потенциал для роста. Подъем котировок энергоносителя, по оценкам экспертов, оставляет за собой масштабную фундаментальную поддержку со стороны сделки ОПЕК+.

"Полагаем, что перенос заседания министров стран-участников сделки на перспективу лета не является существенно негативным фактором, а основные ожидания рынка продолжают формироваться в векторе продления действия пакта на перспективу до конца 2019 года, - указывает Антон Покатович. - С учетом наших прогнозов того, что сделка будет продлена до конца года, мы считаем, что сейчас нефтяные цены успешно абстрагируются от временного характера действия геополитических факторов. Другими словами, рынок, рассчитывая на сильный фундаментальный базис в перспективе, охотно реагирует на геополитику сегодняшнего дня. Если в отношении венесуэльского фактора мы считаем, что его влияние уже на 70-80% учтено в текущих котировках нефти, то ситуации в Ливии и Иране могут сформировать в нефтяном активе новые витки для роста".

Политический кризис в Венесуэле, вероятно, в ближайшей перспективе продолжит привлекать "жесткое" внимание США. Однако эксперт БКС заметил, что основные экспортные ограничения против республики со стороны Штатов уже реализованы, а дальнейшее сжатие венесуэльского нефтяного экспорта, вероятно, будет происходить более плавно. Тем не менее, вялотекущий характер данного политического кризиса позволяет рассчитывать на сохранение действия этого фактора в более долгосрочной перспективе.

По мнению Антона Покатовича, наибольшее внимание рынка сейчас привлекает очередной конфликт в Ливии. Пока что милитаризованные столкновения происходят вне ареала нефтяной инфраструктуры страны. Однако ливийское прошлое неоднократно показывало рынку как такие конфликты могут весьма быстро трансформироваться в формат полноценных региональных войн. Сейчас ливийский фактор имеет высокое спекулятивное влияние на нефтяные цены, что может определять его краткосрочный характер действия. По нашим оценкам, в ближайшие 1-2 месяца ливийская нефтедобыча останется далека от нового коллапса.

"Также в перспективе 2-3 месяцев мы видим повышенную вероятность усиления американского давления на Иран. Дальнейший спад иранского экспорта с учетом ограничений в Венесуэле и неопределённости в Ливии может привести нефтяной рынок к ускоренному формированию дефицита в существенных объемах - порядка 500-700 тыс. барр. /сутки. Краткосрочные дефициты в поставках сырья летом этого года, соответственно, могут отправить нефтяные котировки к максимумам 2018 года на уровни 80$ и выше. На данный момент мы не рассматриваем сценарий сохранения действия всех трех геополитических факторов в нефти на летнюю перспективу как базовый. Считаем, что по одному из направлений в ближайшие месяцы должна пройти деэскалация напряженности. В краткосрочной перспективе ожидаем продолжения роста нефтяных цен в диапазоне 70-73,3$", - резюмирует эксперт "БКС Премьер" .