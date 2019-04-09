"Газпром нефть" заряжена на рост - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "Газпром нефть" - одной из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний по объёмам добычи и переработки нефти. Благоприятная рыночная конъюнктура - высокие цены на нефть, ослабление рубля и рост цен на нефтепродукты во втором и третьем кварталах года определили хорошие результаты компании по итогам 2018 г. Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям компании со среднесрочным потенциалом роста 25%.

По данным годовой отчетности, выручка "Газпром нефти" увеличилась за год на 24,2% до 2 489 млрд рублей. Характерно, что по сравнению с другими крупнейшими нефтегазовыми компаниями "Газпром нефть" в меньшей степени зависит от экспорта. Как видно из отчетности, выручка компании на 43,2% обеспечивается продажами нефтепродуктов на внутреннем рынке, в то время как экспорт сырой нефти приносит ей 22,2% выручки, а экспорт нефтепродуктов - 13,3%. По состоянию на 31 декабря 2018 г. суммарные запасы углеводородов "Газпром нефти" (с учетом доли в совместных предприятиях) категорий "доказанные" и "вероятные" по международным стандартам PRMS выросли на 2,2%, достигнув 2,84 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Компания "Газпром нефть" в 2018 году увеличила добычу углеводородов по сравнению с предыдущим годом на 3,5%, до 92,88 млн тонн нефтяного эквивалента. Объем переработки на собственных НПЗ "Газпром нефти" и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий составил 42,91 млн тонн, что на 7,0% больше прошлогоднего результата. Рост обусловлен завершением плановых ремонтов на заводах группы в 2017 году.

У ПАО "Газпром нефть" комфортный размер чистого долга, отмечается в исследовании аналитиков ГК "ФИНАМ". Несмотря на значительный рост капитализации в прошлом году на фоне дорожающей нефти, по основным мультипликаторам в сравнении с сопоставимыми зарубежными нефтегазовыми компаниями "Газпром нефть" выглядит недооцененной.

"Наша итоговая прогнозная стоимость "Газпром нефти" составила $29 777 млн, $6,28 или 403 рубля на обыкновенную акцию. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по обыкновенным акциям компании с потенциалом роста в среднесрочной перспективе до 25%" - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.