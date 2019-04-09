Криптопузырь возвращается - FxPro

"Выходные не помогли биткоину прорваться выше $5300: уровня, который по теханализу стал пороговым для дальнейшего роста в сторону $6000, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Оптимисты считают, что раз BTC не провалился в пропасть за последние три дня, значит, все прекрасно и это уже достижение. В целом, они правы. Однако есть и лагерь пессимистов, которые уверены: импульс роста иссяк, биткоин "топчется на месте", а индекс RSI сползает вниз, что указывает на приближение отката. Добавляет масла в огонь и суточный торговый объем, который также постепенно снижается".

ТОП-10 альткоинов заволновался и демонстрирует умеренно негативную динамику, снижаясь на 1% - 5%. Это при том, что разработчики ZCash заявили о запуске тестового мобильного кошелька. Обычно подобные события приводят к ценовым всплескам, как это было в случае с WAVES в декабре 2018 (почти +300% за 20 дней после запуска приложения), - но не в этот раз.

Эксперт рекомендует обратить внимание на происходящее вокруг ZEC: этот проект редко становится ньюсмейкером - и напрасно. По общему признанию в криптосфере, эта монета является одной из самых недооцененных на рынке.

"В целом, сейчас участники продолжают анализировать сумасшедшее ралли прошлой недели, - заключает Александр Купцикевич. - В этом контексте снова вспомнили о Tether (USDT) и его тесной связи с биржей Bitfinex: вчера утром закрылось 20% коротких позиций по BTC на сумму в $34 млн. Инвесторы сразу припомнили фокус с крипто пузырем, который Tether раздули в декабре 2017 года, "наштамповав" монет на $2 млрд. Однако главное отличие текущих событий в том, что новых токенов на рынке не появилось: пока используется лишь существующий объем. Но, разумеется, еще не вечер".