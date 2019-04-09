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Главная / Аналитикам / Аналитика / Криптопузырь возвращается - FxPro
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09 апреля 2019 года 15:05
Криптопузырь возвращается - FxPro
"Выходные не помогли биткоину прорваться выше $5300: уровня, который по теханализу стал пороговым для дальнейшего роста в сторону $6000, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Оптимисты считают, что раз BTC не провалился в пропасть за последние три дня, значит, все прекрасно и это уже достижение. В целом, они правы. Однако есть и лагерь пессимистов, которые уверены: импульс роста иссяк, биткоин "топчется на месте", а индекс RSI сползает вниз, что указывает на приближение отката. Добавляет масла в огонь и суточный торговый объем, который также постепенно снижается". ТОП-10 альткоинов заволновался и демонстрирует умеренно негативную динамику, снижаясь на 1% - 5%. Это при том, что разработчики ZCash заявили о запуске тестового мобильного кошелька. Обычно подобные события приводят к ценовым всплескам, как это было в случае с WAVES в декабре 2018 (почти +300% за 20 дней после запуска приложения), - но не в этот раз. Эксперт рекомендует обратить внимание на происходящее вокруг ZEC: этот проект редко становится ньюсмейкером - и напрасно. По общему признанию в криптосфере, эта монета является одной из самых недооцененных на рынке. "В целом, сейчас участники продолжают анализировать сумасшедшее ралли прошлой недели, - заключает Александр Купцикевич. - В этом контексте снова вспомнили о Tether (USDT) и его тесной связи с биржей Bitfinex: вчера утром закрылось 20% коротких позиций по BTC на сумму в $34 млн. Инвесторы сразу припомнили фокус с крипто пузырем, который Tether раздули в декабре 2017 года, "наштамповав" монет на $2 млрд. Однако главное отличие текущих событий в том, что новых токенов на рынке не появилось: пока используется лишь существующий объем. Но, разумеется, еще не вечер".
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09 апреля 2019 года 17:10
"После медленного приближения к психологически важному уровню в 70 долл. США за баррель, цены на нефть наконец преодолели его в прошлую пятницу, - комментирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Недавняя эскалация событий в... читать дальше
.09 апреля 2019 года 16:48
Опубликованные на прошлой неделе индексы PMI по основным экономикам мира указывают на перспективы постепенного восстановления глобальной экономики, с прошлого лета оказавшейся под давлением циклического замедления, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В промышленном секторе... читать дальше
.09 апреля 2019 года 16:24
Нефтяные цены успешно закрепляются выше психологической отметки в 70$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что в ближайшей перспективе фундаментальный базис и геополитика сохранят в нефти значительный потенциал для роста. Подъем котировок энергоносителя, по оценкам... читать дальше
.09 апреля 2019 года 12:40
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что рынок выглядит перегретым, и следует ожидать коррекции ближе к концу месяца (sell in May and go away) в связи с тем, что договоренности между США и Китаем будут достигнуты в конце апреля, и итоговой договор может разочаровать... читать дальше
.09 апреля 2019 года 11:10
"Фьючерсы на Brent накануне превысили отметку в $71/bbl и в ходе утренних торгов вторника продолжают находиться на многомесячных максимумах. Поддержку нефтяным котировкам оказывают повышенный "аппетит" участников рынка к рисковым активам, а также эскалация вооруженного конфликта в Ливии, в... читать дальше
.09 апреля 2019 года 10:40
"Новая торговая неделя во фьючерсах Brent и WTI началась с роста и обновления максимальных значений с ноября прошлого года. После преодоления уровня $70, с технической точки зрения, по Brent открылся потенциал для движения к целевым ориентирам $72,5-72,7. А уже около этих уровней восходящий тренд... читать дальше
.09 апреля 2019 года 10:20
"Нефть продолжила расти в понедельник, обосновавшись в диапазоне 70-73 долл./барр. В фокусе находится эскалация военного конфликта в Ливии, где после атаки Ливийской национальной армии на правительство в Триполи возрос риск обострения гражданской войны. Добыча нефти в Ливии крайне нестабильна... читать дальше
.09 апреля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник. читать дальше
.08 апреля 2019 года 18:50
Закрепление индекса Мосбиржи на текущих уровнях переведет отметку 2550 пунктов в разряд поддержек - Промсвязьбанк
"В рамках торгов понедельника российскому рынку удалось выйти на новые исторические максимумы, несмотря на противоречивый внешний фон. Так, поддержку нашим активам оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 70 долларов за баррель. При... читать дальше
.08 апреля 2019 года 14:55
Цены на нефть будут устойчивы до тех пор, пока не начнется полномасштабное снижение на биржах США - ГК "ФИНАМ"
"В понедельник нефтяные котировки прибавляют 0,44%, торгуясь вблизи рубежа $71. Игроки предпочли проигнорировать данные от Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых в США выросло на 15 единиц. Позитивная статистика по рынку труда, сигнализирующая о здоровье американской экономики и... читать дальше
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