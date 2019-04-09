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09 апреля 2019 года 14:35
Российский рынок акций перешел в режим ожидания - БКС
Российский рынок акций в течение понедельника переписывал исторические максимумы и завершил день на отметке 2560,07 п. Во вторник с утра IMOEX пребывал в умеренном плюсе на позитивном внешнем фоне, но к обеду прирост сократился до символического, констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Рост, наблюдаемый в течение восьми сессий подряд, вывел индекс Мосбиржи в диапазон 2560-2580 пунктов, где расположена сильная зона сопротивления. По мнению эксперта, на стороне покупателей по-прежнему относительно спокойный внешний фон и повышенная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Brent продолжает отыгрывать эскалацию ситуации в Ливии, дополнительно котировки подросли после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что ОПЕК, как и прежде, сфокусирована на сокращении "слишком высоких" запасов сырья. Вместе с тем, рост котировок Brent начал испытывать торможение на фоне локальной перекупленности, вероятность коррекционных движений сейчас высока, но уход ниже $70 в ближайшее время представляется маловероятным. Вторым важным фактором роста для российского рынка, по мнению Сергея Дейнеки, остается повышенный риск-аппетит, который формируется сигналами о скором заключении полноценного торгового соглашения, а также сообщениями о мерах стимулирования экономики Китая. В частности, в Поднебесной будут адресно снижены ставки резервирования для банков, кредитующих малые и средние компании. Отсутствие в новостном фоне острой санкционной повестки также формирует риск-аппетит на российском рынке. Медвежьими факторами в настоящее время, на взгляд эксперта БКС, являются неопределенность вокруг Brexit, опасения по поводу глобального роста, а также неожиданные заявления Дональда Трампа о необходимости введения пошлин на 11 млрд на товары из ЕС из-за того, что европейские власти субсидируют Airbus. "Во второй половине дня мы ожидаем продолжения замедления общей динамики, - прогнозирует Сергей Дейнека. - Среда - самый событийный день этой недели, в связи с чем инвесторы переходят в выжидательную позицию. Завтра пройдут заседание ЕЦБ и саммит ЕС, где будет решаться вопрос по дедлайну Brexit, кроме того, будут обнародованы данные по промпроизводству в странах Европы и показатели мартовской инфляции в США. В среду же будут опубликованы протоколы мартовского заседания ФРС, в них может появиться более детальная информация о взглядах Федрезерва на экономическую ситуацию и перспективы денежно-кредитной политики. По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи по итогам дня удержится чуть выше 2560 пунктов".
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.09 апреля 2019 года 10:20
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.08 апреля 2019 года 18:50
Закрепление индекса Мосбиржи на текущих уровнях переведет отметку 2550 пунктов в разряд поддержек - Промсвязьбанк
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