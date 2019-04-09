Публикация протоколов FOMC в среду вечером может усилить глобальные распродажи американской валюты - ИК "Велес Капитал"

"Со вчерашнего вечера рубль удерживает доллар ниже 65 руб. и во вторник днем обновил очередной максимум с 29 марта, укрепившись на максимуме до 64,64, - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Помимо общего усиления аппетита инвесторов к риску, на глобальных площадках ключевым драйвером для укрепления рубля остаются цены на нефть. Поддерживаемые сочетаем целого ряда факторов (эскалация конфликта в Ливии, санкции США против Ирана и Венесуэлы, сокращение поставок странами ОПЕК) нефтяные котировки марки Brent обновили во вторник днем очереднои? максимум с первой половины ноября 2018 г. и пока закрепились выше 71 долл. за баррель. С начала текущего года Brent прибавила в стоимости порядка трети, а за последний месяц - более 8%. Весьма вероятно, что публикация протоколов FOMC в среду вечером может усилить глобальные распродажи американской валюты, что транслируется на внутреннем рынке в продвижение рубля в диапазон 64,0-64,5 или даже повторение мартовских максимумов. Однако в дальнейшем мы ожидаем коррекции доллара вверх на всех площадках как в силу его привлекательных уровней на рынках EM после ослабления с конца марта, так и всех сохраняющихся рисков для инвесторов (Brexit, торговые споры), а также вероятного снижения евро после очередного заседания ЕЦБ".