В мае покупки валюты ЦБ РФ для Минфина могут значительно вырасти, что окажет повышенное давление на рубль - Банк "Санкт-Петербург"

"Российская валюта укрепляется к доллару США вместе с другими валютами развивающихся стран, торгуясь в районе 64,7 руб./$, - комментируют аналитики банка "Санкт-Петербург". - Основным драйвером для рубля выступает нефть, растущая под влиянием локальных факторов (Ливия, Иран, Венесуэла, снижение добычи ОПЕК и не-ОПЕК). Более того, в сравнении с мартом снизилось давление со стороны покупок валюты ЦБ РФ для Минфина на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Российский рынок акций (по индексу МосБиржи) обновил вчера исторический максимум благодаря росту цен нефтяных компаний и Сбербанка. На фоне высоких цен на нефть (средняя цены сырья марки Urals в апреле составляет уже 70,5/барр.) и с учетом меньшего числа рабочих дней в мае покупки валюты ЦБ РФ для Минфина могут значительно вырасти. Так, если в апреле ежедневные fx-покупки составляют 14,4 млрд руб., то в следующем месяце они могут увеличиться на 60-70%. Это в условиях сниженной торговой активности из-за праздников может оказать повышенное давление на российскую валюту".