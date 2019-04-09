Sova Capital снизила рейтинг акций и ADR Газпрома до "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК.

Новая прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками Sova Capital, составляет 151 рубль за штуку, депозитарных расписок - $4,6 за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 4,6 (текущая цена - 4,88), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром (для акций, цены в рублях) - 151 (текущая цена - 160,1), рекомендация - держать.