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09 апреля 2019 года 12:40
Рынок тестирует новые максимумы перед технической коррекцией - ITI Capital
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что рынок выглядит перегретым, и следует ожидать коррекции ближе к концу месяца (sell in May and go away) в связи с тем, что договоренности между США и Китаем будут достигнуты в конце апреля, и итоговой договор может разочаровать рынки (buy on rumours and sell on facts). Финансовые показатели компаний за январь-март в США продолжат снижаться, и впервые со второго квартала 2016 г. ожидается отрицательный рост прибыли (-4% против +12% за 4К18). Согласно консенсус-прогнозу, в дальнейшем рост прибыли будет лишь замедляться, поскольку с начала цикла прошло много времени, а производственные затраты увеличиваются. В то же время мы видим коррекцию более техническую в течение месяца, спрос на рисковые активы возобновится и сохранится в условиях глобальной мягкой денежной политики, нацеленной на стабилизацию экономического роста, уверен эксперт. "Главный вопрос, который касается всех типов активов, заключается в том, примет ли глобальный рост устойчивый характер после годового замедления и, если да, то в каких географических пределах, - подчеркивает Искандер Луцко. - Опубликованные на прошлой неделе данные, такие как производственный PMI Китая, Германии и статистика NFP по рынку труда США за март, дали надежду на то, что после замедления в течение последних шести месяцев мировая экономика все же начнет стабилизироваться. Ведущие мировые Центробанки спасли экономику от глобального спада, который мог охватить сразу несколько стран. Тем не менее, для предпосылок к росту пока рано, поскольку повышение макроэкономических показателей вопреки недавнему позитиву может снова замедлиться. В противном случае ускорение роста приведет к более жесткому тону ФРС, повышению ставок, укреплению доллара, удешевлению активов развивающихся рынков (EM) и акций США, хотя такая коррекция скорее будет носить внутримесячный характер". Ррекомендации экспертов ITI Capital: 1) В разрезе стран мы рекомендуем сохранять позиции в США, Китае, Мексике и России, продавать Бразилию, Великобританию и Европу. 2) В разрезе секторов остаются привлекательными IT, товары не первой необходимости, промышленный и нефтегазовый сектора. 3) В разрезе облигаций мы рекомендуем короткую дюрацию, покупайте EM, в том числе Мексику, Россию и Турцию. 4) В разрезе валют привлекательнее для покупки выглядят мексиканский песо и турецкая лира, по евро рекомендуем короткую позицию. 5) В разрезе сырьевых товаров рекомендуем длинную позицию по золоту и короткую по нефти.
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.09 апреля 2019 года 11:10
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.09 апреля 2019 года 10:20
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.08 апреля 2019 года 18:50
Закрепление индекса Мосбиржи на текущих уровнях переведет отметку 2550 пунктов в разряд поддержек - Промсвязьбанк
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.08 апреля 2019 года 14:55
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