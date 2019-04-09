Привлекательность российского долгового рынка с доходностью выше 8% годовых манит зарубежных спекулянтов на операции "carry trade" - Оргбанк

Российская валюта еще в конце прошлой недели с некоторой осторожностью начала укрепляться по отношению к доллару и евро, напоминает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. Вчера она решительно продолжила атаку на своих зарубежных визави, и под конец сессии на валютной бирже доллар стоил уже ниже 65 рублей. Евро в связи с падением американской валюты практически ко всем мировым валютам немного не дотянул до 73-рублевого рубежа.

"Такие "бычьи" настроения на российском валютном рынке, прежде всего, обусловлены санкционным фактором, - считает эксперт Оргбанка. - А именно: участники рынка в очередной раз (по крайней мере, в ближайшее время) отбросили на задний план обеспокоенность на введение со стороны США жестких санкции по отношению к российскому долгу и банковскому сектору. Это последовало после того, как в СМИ просочились высказывания некоторых конгрессменов об их "усталости" от этой компании. При этом цены на нефть достигли пятимесячного максимума на геополитической напряженности в Венесуэле и Ливии, а Минфин снизил плановые покупки валюты по бюджетному правилу, что дополнительно снижает давление на российский рубль. В этих радужных обстоятельствах привлекательность российского долгового рынка с доходностью выше 8% годовых естественным образом манит зарубежных спекулянтов на операции "carry trade". Тем более, что часть из них пополняется игроками с турецкого рынка, где лира продолжает обесцениваться".