Рубль отбил ключевые уровни - FxPro

"На открытии сессии во вторник доллар снизился на 56 копеек - до 64,84. Евро торгуется у 72,96, что на 33 копейки ниже уровней на старте торгов недели. В обоих случаях тренд на ослабление рубля выглядит сломленным. Отчасти за этим стоит сильная нефть, рост цен которой усиливает позитивные ожидания от выручки крупных российских экспортных компаний. Немаловажным фактором поддержки российской валюты также стоит считать ослабление доллара. Слабость американской валюты очень часто подстегивает спрос на рисковые активы, включая рубль. Как по евро, так и по доллару важным моментом может стать падение валюты к рублю ниже круглых уровней, что может запустить волну покупок. Не менее важно, что рынок сейчас сосредоточил все внимание на котировках Brent, которые обновляют 5-месячные максимумы и уже закрепляются выше $70. При этом новости по приближающимся жестким санкциям против РФ оставляют насущными риски внезапного роста валют во всех парах с рублем", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.