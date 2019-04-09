Аукционы Минфина в среду могут пройти очень успешно - РФПИ

"На долговых рынках небольшой рост доходностей US-Treasuries (1-3 б.п.) не стал препятствием для остальных ЕМ рынков, которые продемонстрировали в основном снижение доходностей. Российские ОФЗ не стали исключением, потеряв около 4-6 б.п. в длинных и средних выпусках. На фоне снижения чувствительности к внешним регуляторным угрозам инвесторы продолжают, вероятно, переоценивать перспективы монетарной политики в России. Учитывая позитивную динамику инфляции, не исключается вариант, что первое снижение ставки от ЦБ инвесторы могут увидеть уже в июне. В этом сценарии ОФЗ сохраняют привлекательность. Ближайшим же событием будут завтрашние аукционы Минфина, которые при текущем внешнем и внутреннем фоне могут пройти вновь очень успешно", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.