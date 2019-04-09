Российская валюта имеет пространство для укрепления - "Нордеа Банк"

"Поддержкой для рубля выступают цены на нефть, преодолевшие отметку в 71 доллар/баррель впервые с ноября 2018 года. Кроме того, опасения инвесторов относительно санкций, вероятно, несколько ослабли после публикации сообщений о том, что в Конгрессе США нет консенсуса по поводу конкретных санкционных мер в отношении России, так как они могут иметь последствия и для американской экономики. Смягчение санкционной риторики может сформировать пространство для укрепления рубля за счёт дополнительного спроса на российские финансовые инструменты. Стабилизация инфляции вблизи годовых максимумов и ожидания перехода ЦБ к снижению ставки во второй половине года повышают привлекательность государственных и корпоративных облигаций. Показательным, с точки зрения оценки "аппетита" к российским активам, будет предстоящий в среду аукцион Минфина по размещению ОФЗ", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".