Краткосрочные ориентиры по Brent - $70-$72/bbl - "Нордеа Банк"

"Фьючерсы на Brent накануне превысили отметку в $71/bbl и в ходе утренних торгов вторника продолжают находиться на многомесячных максимумах. Поддержку нефтяным котировкам оказывают повышенный "аппетит" участников рынка к рисковым активам, а также эскалация вооруженного конфликта в Ливии, в результате которого страна может испытать перебои в добыче сырья. Кроме того, положительно на динамику нефтяных контрактов влияет действующая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, которая действует до июня 2019 года, но в мае после министерской встречи ОПЕК+ может быть продлена и на вторую половину текущего года. Сегодня внимание инвесторов привлекут предварительные данные по запасам нефти в США от API, которые могут несколько снизить оптимизм на нефтяном рынке. Краткосрочные ориентиры по Brent - $70-$72/bbl", - указывают в "Нордеа Банке".