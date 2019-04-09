.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / USD/RUB имеет все шансы закрепиться в диапазоне 64,5-65 в краткосрочной перспективе - Росбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 апреля 2019 года 10:54
USD/RUB имеет все шансы закрепиться в диапазоне 64,5-65 в краткосрочной перспективе - Росбанк
"Вчера российские активы продолжили укрепляться. Пара USD/RUB вновь опустилась ниже психологически важной отметки 65, а пара EUR/RUB вплотную приблизилась к отметке 73. Доходности гособлигаций снизились на 1-6 бп вдоль кривой ОФЗ. Одной из причин для такого уверенного движение стало дальнейшее восстановление цен на нефть (Brent $71,1/барр.) на фоне возросшей геополитической напряженности в Ливии. Несмотря на то, что вес Ливии в общемировых объемах добычи невысок, Ливия обеспечивает 11% импорта в Европейский Союз, так что сообщения о политическом противостоянии подкрепляют оптимизм спекулянтов. От заседания ОПЕК+ в конце апреля не ожидается каких-то дополнительных сюрпризов, что обеспечивает стабильность нефтяного рынка. На этом фоне мы полагаем, что пара USD/RUB имеет все шансы закрепиться в диапазоне 64,5-65 в краткосрочной перспективе", - отмечают в Росбанке.
.
09 апреля 2019 года 17:10
"После медленного приближения к психологически важному уровню в 70 долл. США за баррель, цены на нефть наконец преодолели его в прошлую пятницу, - комментирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Недавняя эскалация событий в... читать дальше
.09 апреля 2019 года 16:48
Опубликованные на прошлой неделе индексы PMI по основным экономикам мира указывают на перспективы постепенного восстановления глобальной экономики, с прошлого лета оказавшейся под давлением циклического замедления, отмечает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В промышленном секторе... читать дальше
.09 апреля 2019 года 16:24
Нефтяные цены успешно закрепляются выше психологической отметки в 70$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что в ближайшей перспективе фундаментальный базис и геополитика сохранят в нефти значительный потенциал для роста. Подъем котировок энергоносителя, по оценкам... читать дальше
.09 апреля 2019 года 15:05
"Выходные не помогли биткоину прорваться выше $5300: уровня, который по теханализу стал пороговым для дальнейшего роста в сторону $6000, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Оптимисты считают, что раз BTC не провалился в пропасть за последние три дня, значит, все прекрасно и это... читать дальше
.09 апреля 2019 года 12:40
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что рынок выглядит перегретым, и следует ожидать коррекции ближе к концу месяца (sell in May and go away) в связи с тем, что договоренности между США и Китаем будут достигнуты в конце апреля, и итоговой договор может разочаровать... читать дальше
.09 апреля 2019 года 11:10
"Фьючерсы на Brent накануне превысили отметку в $71/bbl и в ходе утренних торгов вторника продолжают находиться на многомесячных максимумах. Поддержку нефтяным котировкам оказывают повышенный "аппетит" участников рынка к рисковым активам, а также эскалация вооруженного конфликта в Ливии, в... читать дальше
.09 апреля 2019 года 10:40
"Новая торговая неделя во фьючерсах Brent и WTI началась с роста и обновления максимальных значений с ноября прошлого года. После преодоления уровня $70, с технической точки зрения, по Brent открылся потенциал для движения к целевым ориентирам $72,5-72,7. А уже около этих уровней восходящий тренд... читать дальше
.09 апреля 2019 года 10:20
"Нефть продолжила расти в понедельник, обосновавшись в диапазоне 70-73 долл./барр. В фокусе находится эскалация военного конфликта в Ливии, где после атаки Ливийской национальной армии на правительство в Триполи возрос риск обострения гражданской войны. Добыча нефти в Ливии крайне нестабильна... читать дальше
.09 апреля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник. читать дальше
.08 апреля 2019 года 18:50
Закрепление индекса Мосбиржи на текущих уровнях переведет отметку 2550 пунктов в разряд поддержек - Промсвязьбанк
"В рамках торгов понедельника российскому рынку удалось выйти на новые исторические максимумы, несмотря на противоречивый внешний фон. Так, поддержку нашим активам оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 70 долларов за баррель. При... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.