USD/RUB имеет все шансы закрепиться в диапазоне 64,5-65 в краткосрочной перспективе - Росбанк

"Вчера российские активы продолжили укрепляться. Пара USD/RUB вновь опустилась ниже психологически важной отметки 65, а пара EUR/RUB вплотную приблизилась к отметке 73. Доходности гособлигаций снизились на 1-6 бп вдоль кривой ОФЗ. Одной из причин для такого уверенного движение стало дальнейшее восстановление цен на нефть (Brent $71,1/барр.) на фоне возросшей геополитической напряженности в Ливии. Несмотря на то, что вес Ливии в общемировых объемах добычи невысок, Ливия обеспечивает 11% импорта в Европейский Союз, так что сообщения о политическом противостоянии подкрепляют оптимизм спекулянтов. От заседания ОПЕК+ в конце апреля не ожидается каких-то дополнительных сюрпризов, что обеспечивает стабильность нефтяного рынка. На этом фоне мы полагаем, что пара USD/RUB имеет все шансы закрепиться в диапазоне 64,5-65 в краткосрочной перспективе", - отмечают в Росбанке.