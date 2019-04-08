Закрепление индекса Мосбиржи на текущих уровнях переведет отметку 2550 пунктов в разряд поддержек - Промсвязьбанк

"В рамках торгов понедельника российскому рынку удалось выйти на новые исторические максимумы, несмотря на противоречивый внешний фон. Так, поддержку нашим активам оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 70 долларов за баррель. При этом негативным фактором выступала динамика внешних фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступали на 0,4% и 0,2% соответственно. Однако нашим игрокам удалось проигнорировать негатив, в результате чего к 18:15 индекс МосБиржи прибавил 0,6%, поднявшись в район 2556 пунктов. Из ликвидных бумаг выделим акции Сбербанка, Магнита и Газпрома, рост которых составил 1,8%, 1,3% и 0,9% соответственно. Хуже рынка торговались Россети и САФМАР, потери которых превысили 2%. К окончанию сессии индекс МосБиржи смог преодолеть предыдущий исторический максимум, установленный в феврале в районе 2534 пунктов, что может говорить в пользу продолжения восходящей динамики на нашем рынке. При этом первой целью, на наш взгляд, может стать отметка 2640 пунктов. Отметим, что закрепление индекса на текущих уровнях переведет уровень 2550 пунктов в разряд поддержек", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.