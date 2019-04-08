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Главная / Аналитикам / Аналитика / Закрепление индекса Мосбиржи на текущих уровнях переведет отметку 2550 пунктов в разряд поддержек - Промсвязьбанк
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08 апреля 2019 года 18:50
Закрепление индекса Мосбиржи на текущих уровнях переведет отметку 2550 пунктов в разряд поддержек - Промсвязьбанк
"В рамках торгов понедельника российскому рынку удалось выйти на новые исторические максимумы, несмотря на противоречивый внешний фон. Так, поддержку нашим активам оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 70 долларов за баррель. При этом негативным фактором выступала динамика внешних фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступали на 0,4% и 0,2% соответственно. Однако нашим игрокам удалось проигнорировать негатив, в результате чего к 18:15 индекс МосБиржи прибавил 0,6%, поднявшись в район 2556 пунктов. Из ликвидных бумаг выделим акции Сбербанка, Магнита и Газпрома, рост которых составил 1,8%, 1,3% и 0,9% соответственно. Хуже рынка торговались Россети и САФМАР, потери которых превысили 2%. К окончанию сессии индекс МосБиржи смог преодолеть предыдущий исторический максимум, установленный в феврале в районе 2534 пунктов, что может говорить в пользу продолжения восходящей динамики на нашем рынке. При этом первой целью, на наш взгляд, может стать отметка 2640 пунктов. Отметим, что закрепление индекса на текущих уровнях переведет уровень 2550 пунктов в разряд поддержек", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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08 апреля 2019 года 14:55
Цены на нефть будут устойчивы до тех пор, пока не начнется полномасштабное снижение на биржах США - ГК "ФИНАМ"
"В понедельник нефтяные котировки прибавляют 0,44%, торгуясь вблизи рубежа $71. Игроки предпочли проигнорировать данные от Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых в США выросло на 15 единиц. Позитивная статистика по рынку труда, сигнализирующая о здоровье американской экономики и... читать дальше
.08 апреля 2019 года 14:35
Финансовые рынки продолжают восхождение вверх (судя по их динамике, в ближайшем времени индекс S&P преодолеет максимум) в условиях произошедшего перехода FOMC на «новые рельсы» монетарной политики, а также продолжающихся комментариев со стороны администрации президента США (включая его самого),... читать дальше
.08 апреля 2019 года 14:05
"Котировки Brent преодолели отметку в 70/барр. впервые с 12 ноября 2018 г. после новостей о возможных новых санкциях против Ирана, остановки работы нефтяного терминала в Венесуэле и начале военных столкновений в Ливии, - отмечают аналитики ITI Capital. - Некоторое краткосрочное давление на цены в... читать дальше
.08 апреля 2019 года 12:19
"На текущий момент ключевой для России сорт нефти Brent торгуется у отметки $70,6 за баррель. Данный ценовой уровень примерно на 70% превышает параметры, заложенные в "бюджетное правило": нефтегазовые доходы от цен на нефть выше $40 (+2% ежегодная индексация) направляются в резервы Минфина России.... читать дальше
.08 апреля 2019 года 11:35
"Нефтяные котировки снова начинают новую неделю на максимальных отметках с ноября 2018г. Фьючерсы на Brent достигают отметки $70.7/bbl, WTI - $63.4/bbl. Положительно на динамику нефтяных цен в пятницу повлияла публикация сильной статистики по рынку труда в США, которая снизила опасения участников... читать дальше
.08 апреля 2019 года 11:28
На горизонте ближайшей недели ожидаем консолидации пары евро/доллар вблизи 1,12-1,13 - Промсвязьбанк
"На глобальном валютном рынке на прошлой неделе большой активности не наблюдалось. Тема Brexit продолжает оказывать сдерживающий эффект на европейские валюты. На горизонте ближайшей недели ожидаем консолидации пары евро/доллар вблизи 1,12-1,13", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил... читать дальше
.08 апреля 2019 года 10:24
После преодоления уровня $70 за баррель Brent открывается потенциал для движения к целевым ориентирам $72,5-72,7 - БКС
"Стоимость барреля Brent поднялась до новых максимальных значений с ноября прошлого года. Котировки преодолели круглый уровень в $70. Совокупный рост с начала года составляет более 30%, - констатирует начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. - Этому способствуют... читать дальше
.08 апреля 2019 года 10:16
Доходность UST останется фундаментальным фактором для динамики российских евробондов на предстоящей неделе - Промсвязьбанк
"Российские евробонды на прошлой неделе отыгрывали позитивные новости о торговых переговорах США и Китая, а также рост цен на нефть. Основной рост котировок произошел в пятницу. Доходность Russia-29 снизилась до 4,47% (-2 б.п.), Russia-47 – до 5,19% (-3 б.п. за неделю). Комментируя итоги... читать дальше
.08 апреля 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику в пятницу. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются. Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться. читать дальше
.05 апреля 2019 года 16:49
Если экономический рост в США окажется сильным, то доллар может остаться на своих позициях или даже укрепиться - Saxo Bank
"Оптимизм о мировом экономическом росте не лучший друг доллара США, так как любой разгон инфляции выставит ФРС медленно реагирующей. Однако если экономический рост в США окажется сильным, то доллар может остаться на своих позициях или даже укрепиться относительно JPY, CHF, EUR и даже GBP (в... читать дальше
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