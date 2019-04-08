Мы советуем использовать возможные просадки рынка для увеличения длинных позиций, прежде всего, по "нефтянке" - Алор Брокер

"Рынок акций обновил сегодня исторические максимумы и все говорит в пользу того, что понедельник станет для Индекса Мосбиржи 8-м днем роста подряд, - указывает аналитик "Алор Брокер" Евгений Корюхин. - Пока признаков коррекции на локально перегретом рынке не наблюдается. Причем сегодня рынок игнорирует даже негативное открытие Америки сегодня. Не исключено, что такая динамика вызвана возобновившимся притоком средств нерезидентов в отечественные бумаги. Основную поддержку "быкам" оказывает нефть, которая после взлета в пятницу сегодня даже всерьез не попыталась протестировать сверху вниз диапазон 70-70,5 долларов за баррель. Похоже, что "черное золото" пойдет в район 73 долларов, где лонги нужно будет фиксировать".

Соответственно, цена нефти в рублях вышла вверх из боковика, что тянет вверх бумаги нефтегазового сектора. Их пока целесообразно держать в портфеле, полагает эксперт, причем даже "Роснефть", которая сегодня падает на 0,4%, но в любой момент с лихвой может компенсировать отставание. "Пока мы советуем использовать возможные просадки рынка для увеличения длинных позиций, прежде всего, по "нефтянке"", - рекомендует Евгений Корюхин.