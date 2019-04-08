Новые исторические максимумы, возможно, будут переписаны фондовым рынком на текущей неделе - БКС

"Российский рынок акций начал неделю с покорения новых исторических максимумов выше 2550 пунктов по индексу Мосбиржи, - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Основным драйвером, позволившим IMOEX прорвать боковик 2450-2500 пунктов, стал уверенный рост цен на нефть. Котировки черного золота перевалили за $70 на фоне обострения ситуации в Ливии. Кроме того, рынок растет на общем риск-позитиве, который формируют ожидания скорого заключения всеобъемлющего торгового соглашения между США и КНР, а также мягкость риторики американских и европейских монетарных властей. Покупки сосредоточены в основных "голубых фишках" российского рынка - акциях Сбербанка и Газпрома. Внешний фон в первый торговый день недели умеренно позитивен. Мировые фондовые площадки демонстрируют слабую разнонаправленную динамику, индекс S&P 500 нацеливается на исторические максимумы на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров США и Китая, европейские индексы в осторожном минусе - история с Brexit на днях получит свое развитие. Что касается санкционного фона, то с одной стороны, риски скорого введения новых ограничений по традиционному набору тем несколько снизились, с другой стороны, растут потенциальные риски для РФ со стороны эскалации ситуации в Венесуэле, а также в Ливии, где маршал Хафтар, пользующийся симпатиями Москвы, осадил Триполи. В целом, на новой неделе мы ожидаем осторожного восходящего тренда, новые исторические максимумы, возможно, будут переписаны. Ближайшие ориентиры для IMOEX - 2560-2580 пунктов".