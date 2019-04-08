Сдерживать потери рублю помогали цены на нефть - ИК "Велес Капитал"

"В понедельник днем доллар торговался в "зеленой зоне" на большинстве площадок развивающихся рынков, демонстрируя наибольшее укрепление в паре с турецкой лирой. Российский рынок не являлся исключением, тем не менее, рубль нес минимальные потери по сравнению со своими аналогами по EM. По всей видимости, сдерживать потери рублю помогали цены на нефть. Кроме того, на межбанковском рынке сохраняются повышенный спрос на рублевую ликвидность и нетипично высокие для начала месяца ставки. На внешних рынках ключевыми событиями недели станут заседание ЕЦБ и публикация протоколов FOMC с последнего заседания ФРС. Мы полагаем, что оба события могут лишь усилить "голубиные" ожидания участников рынка в отношении политики обоих регуляторов. В результате давление на единую европейскую валюту, которое может сформироваться после заседания ЕЦБ, будет нивелировано продажами доллара после публикации протоколов FOMC. На внутреннем рынке во вторник завершается очередной период усреднения обязательных резервов банков в ЦБ. На текущий момент остатки банков на корсчетах в ЦБ поддерживаются на комфортном уровне в 2,4 трлн руб., поэтому у регулятора не будет необходимости в сокращении лимита на недельном депозитном аукционе для поддержки банков дополнительной ликвидностью. Тем не менее, потребности в рублевой ликвидности со стороны отдельных участников рынка могут ограничить совокупный объем предложения со стороны банков на депозитном аукционе ЦБ", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.