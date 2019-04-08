Ставка ЦБ РФ делает рубль одной из самых высокодоходных валют в мире - "Открытие Брокер"

"Рубль вновь взял курс на укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4610 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,89%, недельная - до 7,92%, а месячная повысилась до 8,17%. В пользу рубля продолжает работать нефть, которая торгуется на максимумах текущего года. С 5 апреля Минфин сократил закупки валюты в рамках бюджетного правила с 15,5 млрд рублей в день до 11,6 млрд рублей. Кроме того, ставка ЦБ РФ делает рубль одной из самых высокодоходных валют в мире. Единственным неприятным моментом остаются риски внешних ограничений. Впрочем, рынок не ждёт каких-то "суровых" мер и может приступить к укреплению рубля, когда вопрос с будущими мерами прояснится", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.