У рынка появляются надежды на движение к уровням 2600-2700 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций может закрепиться на исторических максимумах, но для его дальнейшего движения вверх требуется прояснение вопроса ограничений со стороны США. В американской прессе появляются публикации о том, что в Конгрессе уже испытывают утомление от постоянного использования российской темы по каждому удобному случаю. Вполне вероятно, что и перспектива новых законопроектов становится более туманной, а сама российская тема может стать "токсичной". Соответственно, у рынка появляются надежды на движение к уровням 2600-2700 пунктов по индексу МосБиржи", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.