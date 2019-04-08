Индекс МосБиржи может достичь 2600 пунктов - Альфа-банк

"В ближайшие пять торговых дней мы ожидаем роста волатильности на рынке акций. Американская авиакомпания Delta Airlines 10 апреля опубликует свои квартальные результаты, открыв сезон корпоративной отчетности в США. Рост цен на нефть может поддержать российские индексы акций, и индекс МосБиржи может достичь 2600 пунктов", - отмечает старший аналитик Альфа-банка Гельды Союнов.