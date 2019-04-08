Игрокам стоит абстрагироваться от мнимой корреляции рубля с нефтью и сосредоточиться на технических аспектах торговли - ГК "ФИНАМ"

"Российская валюта прибавляет 0,15%, торгуясь по отношению к американскому доллару в районе 65,20. В текущей ситуации игрокам стоит абстрагироваться от мнимой корреляции рубля с ценами на нефть и сосредоточиться на технических аспектах торговли. На данном этапе основная поддержка в паре рубль/доллар находится на отметке 64,85, и только при ее успешном проходе рубль получит шанс на повторный поход к уровню 63. В противном случае российская валюта "возьмет курс" на плавное ослабление", - предупреждает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.