Цены на нефть будут устойчивы до тех пор, пока не начнется полномасштабное снижение на биржах США - ГК "ФИНАМ"

"В понедельник нефтяные котировки прибавляют 0,44%, торгуясь вблизи рубежа $71. Игроки предпочли проигнорировать данные от Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых в США выросло на 15 единиц. Позитивная статистика по рынку труда, сигнализирующая о здоровье американской экономики и надежды на скорое заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином продолжают способствовать росту фьючерсных контрактов на Brent и WTI. И, судя по всему, цены на нефть будут устойчивы до тех пор, пока не начнется полномасштабное снижение на биржах США", - обращает внимание аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.