Вера в снижение ключевой ставки толкает рынки к максимумам - Райффайзенбанк

Финансовые рынки продолжают восхождение вверх (судя по их динамике, в ближайшем времени индекс S&P преодолеет максимум) в условиях произошедшего перехода FOMC на «новые рельсы» монетарной политики, а также продолжающихся комментариев со стороны администрации президента США (включая его самого), что политика ФРС должна быть еще более мягкой, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

"Так, экономический советник Белого дома Л. Кудло заявил недавно, что ФРС должна немедленно понизить ключевую ставку на 50 б.п. (кстати говоря, рынок фьючерсов предполагает, по крайней мере, одно снижение ставки до февраля следующего года с вероятностью 60%), - указывает эксперт банка. - Наличие политической воли у Д. Трампа, которая не встречает сопротивления в ФРС (FOMC аккуратно корректируют свой курс под рыночные ожидания), предоставить столько монетарных стимулов, сколько потребуется, позволяет инвесторам игнорировать значения опережающих индикаторов, которые сигнализируют о приближающейся рецессии (например, низкий наклон кривой UST, полная занятость в США и слабеющая деловая активность в Германии). Снижение ключевой долларовой ставки с большой вероятностью отодвинет это событие даже за пределы следующего года. Повидимому, несмотря на сильную макростатистику ( в пятницу вышли данные по payrolls выше ожиданий), в США хорошо понимают, что экономика находится вблизи «края бездны», попадание в которую является неизбежным. Однако его можно отсрочить, вновь запустив QE, при этом справляться с последствиями текущего увеличения долга темпами, опережающими экономический рост, скорее всего, будет уже следующий президент (вероятно, что тогда экономика будет находиться вблизи нулевого роста в течение продолжительного времени, что приведет к массовой реструктуризации корпоративного долга). Торговые переговоры США и Китая сопровождаются позитивными комментариями от обеих сторон, что также не дает повода для беспокойства инвесторов. Пока играет такая «музыка», «медведям» на финансовом рынке делать нечего".