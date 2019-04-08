Растущая нефть продолжает поддерживать российский рынок - ITI Capital

"Котировки Brent преодолели отметку в 70/барр. впервые с 12 ноября 2018 г. после новостей о возможных новых санкциях против Ирана, остановки работы нефтяного терминала в Венесуэле и начале военных столкновений в Ливии, - отмечают аналитики ITI Capital. - Некоторое краткосрочное давление на цены в середине недели оказала публикация данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране за неделю на 7,24 млн барр. против прогнозируемого снижения на 0,43 млн барр. В марте страны ОПЕК, по предварительным данным, сократили добычу на 280 тыс. б/с относительно февраля, до 30,4 млн б/с. Саудовская Аравия в апреле планирует сокращение добычи ещё на 10%. Россия к началу апреля сократила объем добычи нефти относительно октября 2018 г. на 225 тыс. б/с с учетом проектов по соглашениям о разделе продукции (СРП), сообщил министр энергетики России Александр Новак. В течение апреля сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ сохранится на том же уровне".