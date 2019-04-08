Ренессанс Капитал снизил оценку акций "Обуви России" на 21%, сохранив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) со 130 рублей до 103 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация "покупать" для бумаг была оставлена без изменения.

Как отмечается в обзоре, теперь эксперты придерживаются более консервативного взгляда относительно траектории роста ритейлера с учетом того, что восстановление рынка происходит более медленными темпами, чем они того ожидали. Аналитики понизили свой прогноз по на 2019-2020 годы по выручке и EBITDA компании на 7%/14% и на 3%/16% соответственно и пересмотрели прогнозную цену для ее акций, считая, что нормализация оборотного капитала займет больше времени, чем ранее прогнозировалось. По их мнению, восстановление рынка и существенный прогресс в оптимизации оборотного капитала "Обуви России" смогут стать позитивными катализаторами для ритейлера, однако, вряд ли реализуются в краткосрочной перспективе.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Обуви России", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 125,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 51,65 рубля за штуку.