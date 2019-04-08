Результаты Сбербанка за март по РСБУ: месячная прибыль снова на рекордных уровнях - Уралсиб

Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) на прошлой неделе опубликовал финансовые результаты за март по РСБУ. "Чистая прибыль выросла на 6% за месяц до нового рекорда 74 млрд руб., - указывается в аналитическом обзоре Уралсиба. - Маржа с поправкой на календарный фактор осталась стабильной месяц к месяцу – 5,4%, согласно нашим расчетам. Чистые комиссии увеличились на 5% за квартал. Рост год к году в 1 кв. составил 9%, при этом показатель пока занижен корректировкой в методике начисления расходов по программе лояльности, что будет компенсировано по итогам года. Операционные расходы выросли на 6% относительно уровня годичной давности, что по-прежнему инфлировано за счет перевода сотрудников из дочерней компании, соотношение Расходы/Доходы составило 36% в марте и 31% по итогам квартала".

"Стоимость риска в марте составила всего 0,1% против 0,5% в январе и 1% в феврале, отчасти поддержку оказало укрепление рубля, - продолжают эксперты Уралсиба. - Корпоративный кредитный портфель за месяц сократился на 1% в номинальном выражении, с поправкой на переоценку – на 0,4%. Розница же прибавила 1,4% месяц к месяцу, год к году ее рост снова немного замедлился, составив около 24%. За 1 кв. розничные кредиты увеличились на 3,6%, что несколько медленнее, чем в 1 кв. прошлого года (4,5%). Вклады населения за месяц потеряли 0,1% в номинальном выражении и выросли на 0,2% за вычетом переоценки, корпоративные счета с поправкой на переоценку прибавили 0,1%".

Достаточность капитала Н1.1 повысилась на 130 б.п. за месяц до 12%, что в первую очередь обусловлено включением прибыли за 2 п/г 2018 г. по итогам ее аудита, полагают эксперты Уралсиба. "Достаточность общего капитала Н1.0 выросла на 30 б.п. месяц к месяцу до 14,8%. Наблюдательный совет 16 апреля рассмотрит вопрос о размере дивидендов за 2018 г. Насколько мы понимаем, решение не будет учитывать ожидающуюся до конца 2 кв. окончательную продажу Денизбанка. Наша оценка чуть консервативнее рыночной – мы ждем выплату около 40% чистой прибыли за 2018 г. и дивиденды на акцию в размере около 15 руб., что транслируется в доходность 6,6% для обыкновенных акций и 7,6% для «префов»", - резюмируют в Уралсибе.