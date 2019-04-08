Ближайшей важной областью поддержки рубля является отметка 66 рублей за доллар - FxPro

"С начала дня в понедельник USD/RUB прибавляет 8 копеек до 65.43, а EUR/RUB растет на 13 копеек до 73.42, - констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Вроде бы позитивный внешний новостной фон не смог сыграть на руку рублю. Уже который раз инвесторам недостаточно глобального оптимизма или роста котировок нефти: поводов для настороженности у них все равно больше. К слову, Brent с прошлой пятницы прибавила более 2% и пересекла важный уровень в 70 долларов за баррель. Произошло это из-за реальных угроз Ирану и Венесуэле со стороны США. Венесуэла резко сократила добычу из-за экономического и политического кризиса, а новые санкции способны дополнительно снизить добычу нефти в стране с самыми обширными запасами в мире.се же, благодаря позитивной динамике зарубежных фондовых площадок, индекс МосБиржи получил импульс роста и с утра в понедельник переписал исторические максимумы, достигнув отметки 2555. Однако на контрасте с ростом S&P500 на 2% и германским DAX - на 4% за прошлую неделю, российский рынок с плюсом всего в 1.5% выглядит бледно".

Так что же так беспокоит инвесторов? Прежде всего, тот факт, что повышенный спрос на защитные активы может оказаться весьма некстати, полагает Александр Купцикевич. Без поддержки извне достижение исторических максимумов, скорее всего, обернется повышенной тягой к фиксации прибыли, вновь отправив российские акции в сторону коррекции.

В пользу выжидательной позиции говорят и санкционные риски против РФ. Третьим фактором выступает сдвиг ожиданий по процентным ставкам от Банка России в сторону их снижения, которое обещают провести уже в этом году.

"Ближайшим фокусом для рубля является отметка 66 рублей за доллар: это бывшая важная область поддержки. К тому же, через нее проходит 200-дневная скользящая средняя - важный индикатор для финансовых рынков. Динамика рубля на подходе к этому уровню может стать крайне показательной", - предупреждает аналитик FxPro Александр Купцикевич.