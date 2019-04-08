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Главная / Аналитикам / Аналитика / В данное время мы не видим факторов, способных сместить курс USD/RUB за пределы диапазона 65-66,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
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08 апреля 2019 года 12:29
В данное время мы не видим факторов, способных сместить курс USD/RUB за пределы диапазона 65-66,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
"В понедельник утром рубль снижается к доллару США вместе с другими валютами развивающихся стран. Российская валюта продолжает торговаться в узком коридоре. На наш взгляд, в текущий момент мы не видим факторов, которые способны сместить курс USD/RUB за пределы диапазона 65-66,5 руб./$. Рубль крайне ограниченно реагирует на сообщения о возможных санкциях. Кроме того, в апреле ЦБ РФ будет покупать меньший объем валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила, чем в марте, что, вероятно, снизит давление на российскую валюту. С другой стороны, довольно крупный объем погашения внешнего корпоративного долга и меньший объем притока валюты по текущему счету от экспортных операций могут стать факторами давления на рубль", - указывают аналитики Банка "Санкт-Петербург".
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08 апреля 2019 года 18:50
Закрепление индекса Мосбиржи на текущих уровнях переведет отметку 2550 пунктов в разряд поддержек - Промсвязьбанк
"В рамках торгов понедельника российскому рынку удалось выйти на новые исторические максимумы, несмотря на противоречивый внешний фон. Так, поддержку нашим активам оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 70 долларов за баррель. При... читать дальше
.08 апреля 2019 года 14:55
Цены на нефть будут устойчивы до тех пор, пока не начнется полномасштабное снижение на биржах США - ГК "ФИНАМ"
"В понедельник нефтяные котировки прибавляют 0,44%, торгуясь вблизи рубежа $71. Игроки предпочли проигнорировать данные от Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых в США выросло на 15 единиц. Позитивная статистика по рынку труда, сигнализирующая о здоровье американской экономики и... читать дальше
.08 апреля 2019 года 14:35
Финансовые рынки продолжают восхождение вверх (судя по их динамике, в ближайшем времени индекс S&P преодолеет максимум) в условиях произошедшего перехода FOMC на «новые рельсы» монетарной политики, а также продолжающихся комментариев со стороны администрации президента США (включая его самого),... читать дальше
.08 апреля 2019 года 14:05
"Котировки Brent преодолели отметку в 70/барр. впервые с 12 ноября 2018 г. после новостей о возможных новых санкциях против Ирана, остановки работы нефтяного терминала в Венесуэле и начале военных столкновений в Ливии, - отмечают аналитики ITI Capital. - Некоторое краткосрочное давление на цены в... читать дальше
.08 апреля 2019 года 12:19
"На текущий момент ключевой для России сорт нефти Brent торгуется у отметки $70,6 за баррель. Данный ценовой уровень примерно на 70% превышает параметры, заложенные в "бюджетное правило": нефтегазовые доходы от цен на нефть выше $40 (+2% ежегодная индексация) направляются в резервы Минфина России.... читать дальше
.08 апреля 2019 года 11:35
"Нефтяные котировки снова начинают новую неделю на максимальных отметках с ноября 2018г. Фьючерсы на Brent достигают отметки $70.7/bbl, WTI - $63.4/bbl. Положительно на динамику нефтяных цен в пятницу повлияла публикация сильной статистики по рынку труда в США, которая снизила опасения участников... читать дальше
.08 апреля 2019 года 11:28
На горизонте ближайшей недели ожидаем консолидации пары евро/доллар вблизи 1,12-1,13 - Промсвязьбанк
"На глобальном валютном рынке на прошлой неделе большой активности не наблюдалось. Тема Brexit продолжает оказывать сдерживающий эффект на европейские валюты. На горизонте ближайшей недели ожидаем консолидации пары евро/доллар вблизи 1,12-1,13", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил... читать дальше
.08 апреля 2019 года 10:24
После преодоления уровня $70 за баррель Brent открывается потенциал для движения к целевым ориентирам $72,5-72,7 - БКС
"Стоимость барреля Brent поднялась до новых максимальных значений с ноября прошлого года. Котировки преодолели круглый уровень в $70. Совокупный рост с начала года составляет более 30%, - констатирует начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. - Этому способствуют... читать дальше
.08 апреля 2019 года 10:16
Доходность UST останется фундаментальным фактором для динамики российских евробондов на предстоящей неделе - Промсвязьбанк
"Российские евробонды на прошлой неделе отыгрывали позитивные новости о торговых переговорах США и Китая, а также рост цен на нефть. Основной рост котировок произошел в пятницу. Доходность Russia-29 снизилась до 4,47% (-2 б.п.), Russia-47 – до 5,19% (-3 б.п. за неделю). Комментируя итоги... читать дальше
.08 апреля 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику в пятницу. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются. Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться. читать дальше
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