В данное время мы не видим факторов, способных сместить курс USD/RUB за пределы диапазона 65-66,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

"В понедельник утром рубль снижается к доллару США вместе с другими валютами развивающихся стран. Российская валюта продолжает торговаться в узком коридоре. На наш взгляд, в текущий момент мы не видим факторов, которые способны сместить курс USD/RUB за пределы диапазона 65-66,5 руб./$. Рубль крайне ограниченно реагирует на сообщения о возможных санкциях. Кроме того, в апреле ЦБ РФ будет покупать меньший объем валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила, чем в марте, что, вероятно, снизит давление на российскую валюту. С другой стороны, довольно крупный объем погашения внешнего корпоративного долга и меньший объем притока валюты по текущему счету от экспортных операций могут стать факторами давления на рубль", - указывают аналитики Банка "Санкт-Петербург".