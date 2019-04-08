Геополитика не позволяет рублю укрепиться на дорожающей нефти - БКС

"После недели активизации санкционного фона рубль получил поддержку со стороны рынка нефти. Котировки Brent "перешагнули" психологический рубеж в $70 за баррель. В текущих условиях данный фактор помогает нивелировать силу воздействия геополитического фактора на курс рубля, позволяя ему оставаться в рамках значений 65-65,5. Несмотря на то, что реакция в рубле на санкционный фон была достаточно сдержанной, мы видим признаки того, что данная прочность может быть актуальной лишь до того момента, как любой из санкционных пакетов ляжет на стол американского Сената. Считаем, что даже определение сроков рассмотрения данных законопроектов может ослабить курс рубля до 66. Геополитическое давление имеет тенденцию к нарастанию. США планомерно возвращают санкционную тематику в актуальный новостной фон по РФ. Число различных претензий в адрес России активно растет после нескольких месяцев затишья. Допускаем, что после осуждения российской поддержки действующим властям Венесуэлы новые претензии в адрес Москвы могут быть связаны с активизировавшимся ливийским конфликтом, где пользующийся симпатией российской стороны маршал Халиф Хафтар с верными силами вплотную подошел к Триполи. Говоря о перспективе движения рубля в течение недели, считаем, что масштабных драйверов движения будет немного. С одной стороны, нефть, которая, по всей видимости, в ближайшее время будет пытаться консолидироваться выше $70, а также общий "risk on", формируемый ожиданиями скорого заключения торговой сделки между КНР и США. С другой стороны, наиболее актуальным фактором влияния для рубля на следующей неделе остается геополитика. Ожидаемый диапазон движения для рубля на неделю - 65-66,5 за доллар", - полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.