Цены на нефть и объемы покупок валюты Минфином продолжат поддерживать рубль - РФПИ

"Основные ЕМ валюты завершили пятничные торги смешанной динамикой с диапазоном изменений от -1.2% до 0.5% к USD. Рост последнего после данных с рынка труда обеспечил часть этой динамики, однако сегодня к утру почти весь этот рост уже нивелирован, что открывает ЕМ валютам дорогу к повышательной коррекции. Рубль в пятницу оставался в числе лидеров, и сегодняшние котировки нефти выше US$70/брл будут обеспечивать ему дальнейшую поддержку, особенно, учитывая по-прежнему довольно комфортный объем покупок валюты со стороны Минфина. В то же время, на рынке продолжает ощущаться уверенный спрос на валюту, который может быть связан с сохраняющимися рисками из-за океана. Учитывая, что основными драйверами для ЕМ валют, включая рубль, остаются глобальные рынки и настроения, ключевой идеей для рубля в ближайшие дни будет вопрос, сможет или нет российская валюта преодолеть отметку 65/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.