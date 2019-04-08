На рынке акций в целом сохраняются благоприятные условия - "НФК-Сбережения"

"На рынке акций в целом благоприятные условия сохраняются. С учетом восходящих трендов, отмеченных как по итогам 1-го квартала так и прошлой недели, по прежнему допустимы осторожные покупки акций компаний ведущих отраслей. В частности, в секторе банков и финансов по-прежнему интересны покупки акций Сбербанка, в секторе телекоммуникаций допустимо увеличить позиции в акциях Ростелекома и, наконец, в секторе энергетики наш выбор пал на акции Мосэнерго", - полагает главный аналитик АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

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