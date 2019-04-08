Краткосрочные ориентиры для барреля Brent находятся в пределах $69.5-$71.5 - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки снова начинают новую неделю на максимальных отметках с ноября 2018г. Фьючерсы на Brent достигают отметки $70.7/bbl, WTI - $63.4/bbl. Положительно на динамику нефтяных цен в пятницу повлияла публикация сильной статистики по рынку труда в США, которая снизила опасения участников рынка в отношении перспектив экономического роста в Штатах. Сегодня в утренние часы поддержку котировкам оказывает обострение геополитической ситуации в Ливии, где происходит эскалация вооруженного конфликта между правительственными войсками и частями регулярной ливийской армии. Этот фактор способен негативно отразиться на поставках сырья из Ливии на глобальный рынок. Ситуация в Ливии может также повлиять на решение американской стороны о продлении временных разрешений некоторым странам на импорт иранской нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве США. Напомним, что действие этих разрешений заканчивается в конце текущего месяца. Краткосрочные ориентиры на Brent $69.5-$71.5", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка"