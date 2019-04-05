В пятницу российский рынок акций продолжил демонстрировать устойчивый рост на благоприятном внешнем фоне - БКС

"В пятницу российский рынок акций продолжил демонстрировать устойчивый рост на благоприятном внешнем фоне, - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - В первой половине сессии определенное беспокойство вызывала динамика нефтяных цен, которые некоторое время находились под ощутимым давлением. Но это вызвало всего лишь кратковременный откат наших индексов. Во второй половине российской сессии мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены перешли к активному росту, вызвав восходящий импульс и на нашем рынке. В результате индекс МосБиржи вновь приблизился к историческому максимуму, установленному в феврале чуть выше уровня 2550 п., индекс РТС немного не дотянул до двухнедельного максимума. В целом глобальные рисковые активы пытаются продолжить рост на периодических заявлениях о скором заключении торговой сделки между США и Китаем, хотя сроки этого события постоянно передвигаются из-за серьезных двухсторонних противоречий по данному вопросу. Тем не менее, последнее заявление президента США о том, что внешнеторговая сделка может быть заключена через 4 недели, хотя некоторые вопросы пока не решены, вызвало в пятницу некоторый всплеск оптимизма на мировых площадках".