.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Несмотря на приток бюджетной ликвидности, на рынке МБК сохраняются нетипично высокие для начала месяца ставки - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 апреля 2019 года 18:17
Несмотря на приток бюджетной ликвидности, на рынке МБК сохраняются нетипично высокие для начала месяца ставки - ИК "Велес Капитал"
"На межбанковском рынке сохраняются нетипично высокие для начала месяца уровни рублевых ставок, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В пятницу индикативная ставка MosPrime o/n выросла еще на 6 бп и обновила таким образом максимумы с конца января текущего года. Одновременно банки более чем на 100 млрд руб. вновь увеличили спрос на рублевую ликвидность от Федерального казначейства по ежедневным операциям РЕПО - до 164 млрд руб. Также были в полном объеме привлечены средства по срочным аукционам РЕПО и депозитным аукционам казначейства на общую сумму 150 млрд руб. Необходимо отметить, что повышенный спрос на ликвидность со стороны отдельных участников рынка поддерживается, несмотря на традиционный для начала месяца приток бюджетной ликвидности. Так, за неделю в банковскую систему в чистом виде пришло почти 300 млрд руб. по бюджетному каналу. На следующей неделе во вторник завершается очередной период усреднения обязательных резервов банков в ЦБ. На текущий момент остатки банков на корсчетах в ЦБ поддерживаются на комфортном уровне в 2,3 трлн руб., поэтому у регулятора не будет необходимости в сокращении лимита на недельном депозитном аукционе для поддержки банков дополнительной ликвидностью. Тем не менее, потребности в рублевой ликвидности со стороны отдельных участников рынка могут ограничить совокупный объем предложения со стороны банков на депозитном аукционе ЦБ".
.
05 апреля 2019 года 16:49
Если экономический рост в США окажется сильным, то доллар может остаться на своих позициях или даже укрепиться - Saxo Bank
"Оптимизм о мировом экономическом росте не лучший друг доллара США, так как любой разгон инфляции выставит ФРС медленно реагирующей. Однако если экономический рост в США окажется сильным, то доллар может остаться на своих позициях или даже укрепиться относительно JPY, CHF, EUR и даже GBP (в... читать дальше
.05 апреля 2019 года 15:31
При сохранении позитивных настроений на биржах США игроки могут попытаться "взять штурмом" уровень $70 по Brent - ГК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки снижаются на 0,5%, торгуясь вблизи отметки $69. На прошедших торгах нефть марки Brent впервые с ноября 2018 года поднималась выше $70 за баррель, но покорить данную высоту игрокам так и не удалось. Риски коррекции растут с каждым днем. Однако при сохранении позитивных... читать дальше
.05 апреля 2019 года 14:48
"Экономика США медленно, но верно выходит из периода нехватки экономических данных, которая была характерна для первого квартала, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Временная приостановка деятельности правительства оказала... читать дальше
.05 апреля 2019 года 14:27
Конъюнктура рынков золота и серебра стала более сложной, и восстановление столкнулось с препятствиями, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото упали ниже 1 300 долл. США за унцию, в то время как котировки серебра пытаются удержаться выше 15 долл. США за... читать дальше
.05 апреля 2019 года 13:56
Кредитно-денежная политика перестала быть сдерживающим фактором для финансовых рынков и превратилась в элемент поддержки - Julius Baer
Противостояние между ФРС США и финансовыми рынками достигло развязки, и рискованные активы взяли верх, считает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Ужесточение кредитно-денежной политики и циклическое замедление экономического роста отправили финансовые рынки в штопор в последнем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 12:10
Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть уже более трех недель находятся на максимальных уровнях с ноября прошлого года. Контракты на Brent в течение текущей недели торговались в довольно узком диапазоне $69-$70/bbl. Положительно на динамику нефтяных котировок влияет повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:53
По золоту не исключаем дальнейших попыток тестирования уровней $1286 и $1279 - Инвестиционная палата
"Фьючерс на золото в ходе торгов четверга опускался до уровня поддержки в районе 1286 долларов за тройскую унцию, торги пятницы проходят пока выше уровня 1290 долларов. Давление на цены по инструменту оказали сильные данные по занятости населения в США и рост курса доллара. В ходе ближайших... читать дальше
.05 апреля 2019 года 11:08
"На нефтяном рынке накануне наблюдалась преимущественно нейтральная динамика. Фьючерсы на Brent обновили годовые максимумы и вновь попробовали подняться в район зоны сопротивления $70-70,5, однако сил и драйверов на "штурм" этих рубежей покупатели так и не нашли. Более слабая динамика показывается... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:36
"После тестирования уровня в 70 долларов/баррель в четверг, нефть скорректировалась, не найдя дополнительных импульсов для удержания психологически важного уровня. Тем не менее, считаем, что попытки идти дальше будут, т.к. и конъюнктура, и фундаментал пока складываются в пользу роста нефти. Ждем... читать дальше
.05 апреля 2019 года 10:21
"Вчера вечером нефть достигла отметки 70 долларов за баррель, но сил для роста не хватило, и котировки откатились в район 69,3. Это не начало коррекции, просто, если внимательно посмотреть на нефть, она растет восходящей синусоидой. Поэтому мы считает, что цены "черного золота" еще "заберутся"... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.