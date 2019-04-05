Несмотря на приток бюджетной ликвидности, на рынке МБК сохраняются нетипично высокие для начала месяца ставки - ИК "Велес Капитал"

"На межбанковском рынке сохраняются нетипично высокие для начала месяца уровни рублевых ставок, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В пятницу индикативная ставка MosPrime o/n выросла еще на 6 бп и обновила таким образом максимумы с конца января текущего года. Одновременно банки более чем на 100 млрд руб. вновь увеличили спрос на рублевую ликвидность от Федерального казначейства по ежедневным операциям РЕПО - до 164 млрд руб. Также были в полном объеме привлечены средства по срочным аукционам РЕПО и депозитным аукционам казначейства на общую сумму 150 млрд руб. Необходимо отметить, что повышенный спрос на ликвидность со стороны отдельных участников рынка поддерживается, несмотря на традиционный для начала месяца приток бюджетной ликвидности. Так, за неделю в банковскую систему в чистом виде пришло почти 300 млрд руб. по бюджетному каналу. На следующей неделе во вторник завершается очередной период усреднения обязательных резервов банков в ЦБ. На текущий момент остатки банков на корсчетах в ЦБ поддерживаются на комфортном уровне в 2,3 трлн руб., поэтому у регулятора не будет необходимости в сокращении лимита на недельном депозитном аукционе для поддержки банков дополнительной ликвидностью. Тем не менее, потребности в рублевой ликвидности со стороны отдельных участников рынка могут ограничить совокупный объем предложения со стороны банков на депозитном аукционе ЦБ".