Sova Capital начала анализ ФСК с рейтингом "держать" для ее акций

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), сообщается в обзоре аналитиков ИК Марата Тайца и Ильи Ляпустина.

Прогнозная стоимость акций ФСК, рассчитанная экспертами Sova Capital, составляет 0,17 рубля за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ФСК, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,16 рубля за штуку.