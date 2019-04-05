"РусАл" больше других в секторе выиграет от ослабления рубля благодаря низкой рентабельности - "Атон"

Среди компаний металлургического и горнодобывающего сектора РФ "РусАл" (MOEX: RUALR) больше других выиграет от ослабления рубля, сообщается в обзоре аналитиков "Атона" Андрея Лобазова и Ангелины Глазовой.

"Тема санкций вновь оказалась в центре внимания. В случае введения новых санкций в отношении РФ, скорее всего, курс рубля снизится, тем более если они затронут российский госдолг или госбанки РФ", - говорится в обзоре. В связи с этим эксперты "Атона" провели анализ чувствительности доходов компаний металлургического и горнодобывающего сектора РФ к изменению курса рубля. "При прочих равных условиях, чем ниже рентабельность по EBITDA, тем выше чувствительность проанализированных нами компаний доходов к изменению рубля", - пришли к выводу эксперты.

Как отмечается в обзоре, больше других от ослабления рубля выиграют "РусАл", "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и НЛМК (MOEX: NLMK). Среди наименее чувствительных к валютным колебаниям аналитики выделяют "Полюс", "Норникель" (MOEX: GMKN) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS).

По оценкам экспертов, при снижении курса рубля к доллару США на 5% EBITDA "РусАла" возрастет на 14%, "ФосАгро" - на 7%, НЛМК - на 6% благодаря относительно низкой рентабельности по EBITDA (консенсус-прогноз на 2019 год составляет 16-30% против в среднем по отрасли на уровне 34%) и высокой доле издержек в рублях (60-75%). Менее чувствительные к валютным колебаниям компании - "Полюс" и "Норникель" - также получают доходы в долларах (90-95%), имеют значительную долю рублевых расходов на трудовые ресурсы (30-40%), но их рентабельность по EBITDA превышает среднюю по отрасли и составляет 50-60%.

Кроме того, в обзоре отмечается, что российские компании, ориентированные на внутренний спрос (например, ритейлеры) от ослабления рубля пострадают.