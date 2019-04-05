Если экономический рост в США окажется сильным, то доллар может остаться на своих позициях или даже укрепиться - Saxo Bank

"Оптимизм о мировом экономическом росте не лучший друг доллара США, так как любой разгон инфляции выставит ФРС медленно реагирующей. Однако если экономический рост в США окажется сильным, то доллар может остаться на своих позициях или даже укрепиться относительно JPY, CHF, EUR и даже GBP (в зависимости от развития событий по Брекзиту). Хороший скачок в данных промышленного производства в Германии за март, опубликованных сегодня утром, дал умеренное улучшение настроений. В случае дальнейшего улучшения прогноза экономического роста евро может ослабеть и даже стать популярным как валюта финансирования для "кэрри-трейдинга" через развивающиеся страны, если склонность к риску продолжит повышаться", - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.