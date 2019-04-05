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05 апреля 2019 года 16:17
Ожидаемый диапазон движения для рубля на неделю 65-66,5 за доллар - БКС
"Рубль пережил еще одну неделю активизации санкционного фона, в пятницу котировки находятся вблизи 65,3. Полагаем, что на следующей неделе рублевый актив и дальше будет тяготеть к ослаблению. За последние 10 дней рублю дважды пришлось противостоять эмоциональной реакции рынка на действия американских политиков в сфере геополитического давления на РФ. Если отвлечься от того факта, что пока санкции остаются в бумажном виде и еще не были на столе у Сената, мы наблюдаем две весьма тревожные тенденции. Во-первых, США планомерно возвращают санкционную тематику в актуальный новостной фон по РФ. Число различных претензий в адрес России активно растет после нескольких месяцев затишья. Во-вторых, представители США продолжают зондировать настроения рынков. В новейшем из предложенных законопроектов мы видим очередной виток усиления жесткости давления. Например, в пакете DASKA были весьма пространные тезисы об ограничении валютных расчетов для российских банков. В предложенном на этой неделе пакете DETER есть уже конкретные "имена" участников российского банковского сектора, которые могут оказаться под давлением. Среди данных "имен" есть крупнейшие российские госбанки, включая Сбербанк, ВТБ и т.д. Заметим, что жесткость вышеупомянутых двух санкционных пакетов выглядит запредельной, если рассматривать принятие данных пакетов как законов с дальнейшим действием в виде реальных ограничений. Однако как инструмент поиска наиболее уязвимых точек в стабильности российских рынков "работа" по рассмотрению данных санкций американскими властями выглядит достаточно эффективной. Реакция в рубле на санкционный фон имела весьма сдержанный характер. Однако мы считаем, что такая прочность возможна лишь до того момента, как любой из санкционных пакетов ляжет на стол Сената. Считаем, что даже определение сроков рассмотрения данных законопроектов может ослабить курс рубля до 66. Говоря о краткосрочной перспективе движения рубля в течение следующей недели, считаем, что масштабных драйверов движения будет немного. С одной стороны, в пятницу рынки в который раз получают положительную оценку хода торговых переговоров от обеих сторон. Конкретика же остается недоступной для рынка. По последним заявлениям, встреча глав стран может пройти в перспективе четырех недель. Мы считаем, что вряд ли переговоры на высшем уровне успеют состояться до конца апреля. В результате на следующей неделе рынкам придется и дальше взвешивать оптимизм от мягкой тональности в переговорах обеих сторон и пессимизм от отсутствия конкретики по сделке. Мы склонны полагать, что сейчас влияние данного фактора на валюты ЕМ, включая рубль, будет в большей мере положительным. С другой стороны, наиболее актуальным фактором влияния для рубля на следующей неделе остается геополитика. Мы считаем, что США продолжат актуализировать новостной фон по санкциям к России. В перспективе выходных вероятность роста эскалации напряженности в Венесуэле находится на повышенных уровнях - лидер оппозиции ранее определял начало операции "Свобода" по свержению режима Мадуро на 6 апреля. Если предположить, что столкновения все же произойдут, то вне зависимости от их исхода мы полагаем, что жесткость позиций США в отношении вопросов присутствия РФ в боливарианской республике усилится - либо в отношении российской Роснефти, либо в отношении обвинений РФ в поддержке "преступного", по мнению США, режима Мадуро. В результате ожидаемый диапазон движения для рубля на неделю - 65-66,5", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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