Sova Capital начала анализ Россетей с рейтингом "продавать" для ее обыкновенных акций

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Россетей" (MOEX: RSTI), сообщается в обзоре аналитиков ИК Марата Тайца и Ильи Ляпустина.

Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Россетей", рассчитанная экспертами Sova Capital, составляет 0,70 рубля за штуку, привилегированных - 1,35 рубля. При этом для обыкновенных акций была дана рекомендация "продавать", а для привилегированных - "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Россети - 0,70 (текущая цена - 1,00), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Россети прив. - 1,35 (текущая цена - 1,47), рекомендация - держать.